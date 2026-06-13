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Cultura: esce il n. 4 della rivista di letteratura italiana "LA CALCE & IL DADO", ispirata ai versi di Vittorio Bodini. C'è anche Palma

Redazione
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Articolo segnalato da: Jacques D'Arc
Cultura: esce il n. 4 della rivista di letteratura italiana "LA CALCE & IL DADO", ispirata ai versi di Vittorio Bodini. C'è anche Palma
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Disponibile a breve, per l'acquisto, il quarto numero della rivista semestrale di letteratura italiana "LA CALCE & IL DADO", il cui titolo si ispira ai versi del grande poeta e ispanista Vittorio Bodini. La rivista, edita da Tabula Fati, è stata fondata circa due anni fa da un gruppo di autorevoli filologi e accademici pugliesi. Direttore responsabile è il prof. Gianni Antonio Palumbo, docente di letteratura italiana all'Università di Foggia.

All'interno del quarto numero anche due poesie dell'avvocato Giuseppe Palma, giurista, scrittore e poeta. Tra i collaboratori della rivista anche il prof. Ettore Catalano, già ordinario di letteratura italiana. 

Questo quarto numero è uscito il 1° giugno 2026 (luglio-dicembre 2025) e sarà disponibile per l'acquisto, a breve, sul sito dell'editore (Tabula Fati) e nelle principali librerie on-line. 


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