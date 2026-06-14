Nella variegata proposta di Armonie d’Arte ampio spazio al Teatro Greco e al mito classico

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Se il teatro e il mito greco continuano ad affascinare ed emozionare anche le generazioni contemporanee, allora ecco che un Festival con profonde radici in terra magnogreca, con il suo storico cuore pulsante nella colonia di Skylletion oggi Parco archeologico nazionale di Scolacium, non poteva che approdare ad un’offerta di spettacolo dal vivo che esprimesse questo repertorio, vuoi con i suoi testi originali, vuoi con nuovi lavori ispirati ai grandi drammaturghi classici.

Ed infatti Armonie d’Arte, diretto da Chiara Giordano, per l’estate 2026 ci riserva quasi “un cartellone nei cartelloni” tra Scolacium a Borgia e l’Orto botanico a Soverato, una proposta di profilo alto e ricercato, con produzioni già amatissime e nuova creatività, con il meglio della scena italiana, assai intrigante pervarietà di letture: il 26 luglio al Parco Scolacium è “Lisistrata” di Aristofane con Lella Costa e regia di Serena Sinigaglia, produzione INDA e Teatro Carcano, già grande successo lo scorso anno nella Stagione del Teatro greco di Siracusa; mentre il 26 di agosto in anteprima nazionale sarà la volta di “Agamennone” da Eschilo di Fabrizio Sinisi, considerato senz’altro tra i più interessanti drammaturghi italiani e con Maddalena Crippa, autentica signora del teatro italiano.

Invece all’Orto Botanico di Soverato il 19 agosto ancora una prima nazionale con “Trilogia tragica, donne classiche del Mito antico” di e con Silvia Priore coproduzione con Teatro Blu, che è una poderosa serata dedicata alle figure di Cassandra di Eschilo, Elena di Euripide, Antigone di Sofocle; tornando a luglio, il 17, sempre a Soverato, su palco il potente spettacolo “Radio Argo Suite” da Oreste di Eschilo di Igor Esposito con Peppino Mazzotta che ne cura anche la regia; e sempre a luglio il 21 un’altra prima assoluta con visione molto acuta del viaggio errante di Ulisse restituendo assoluta centralità a Penelope: “Le donne di Nessuno” di Marcantonio Gallo, con la regia/mise en espace di Enrico Maria Lamanna e una raffinata interpretazione di Gaia de Laurentis.

“Da vari anni ci pensavo - dichiara il direttore Giordano - oggi finalmente si è coagulata quest'idea in una programmazione intensa che, proprio in una costa di antica memoria magna, accoglie titoli forti, figure iconiche, miti intramontabili ed artisti di rango, in una visione classica e contemporanea insieme, in una proposta che speriamo all’altezza della storia del festival, in un percorso che certamente apre una nuova storia dello spettacolo dal vivo sul territorio”.

Tutte le informazioni, date, ticketing e approfondimenti su www.armoniedarte.com e sui canali social dedicati.