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Dorota Piotrowska

Voices of Human Consciousness

Il nuovo album della batterista e compositrice polacca

dieci musicisti provenienti da paesi diversi, un album corale dal respiro e dalle influenze internazionali

disponibile in cd e digitale dal 1 giugno 2026 per Inner Circle Music e Teraz Teraz

Si chiama Voices of Human Consciousness il nuovo album della batterista e compositrice polacca Dorota Piotrowska, disponibile dal 1 giugno 2026 in cd e digitale e pubblicato per le etichette Inner Circle Music e Teraz Teraz.

La musica come linguaggio universale, dall’energetica scena newyorkese fino ai confini dell’Europa. Dieci musicisti provenienti da paesi diversi, riuniti in un album corale, dal respiro e dalle influenze internazionali.

Nata in Polonia e formatasi tra Amsterdam e New York, la batterista Piotrowska ha costruito la propria identità musicale nel confronto continuo tra la scena jazz europea e quella statunitense. Un crocevia in costante fermento, dove forme, culture e linguaggi differenti si incontrano, generando nuove possibilità espressive.

Per questo progetto Dorota ha dato vita all’ensemble Sound Circle, riunendo intorno a sé musicisti diversi per stile e provenienza. Il sassofonista Greg Osby e il contrabbassista Ameen Saleem dagli Stati Uniti, il trombettista Hildegunn Øiseth dalla Norvegia, il pianista Tarek Yamani dal Libano e il percussionista Barbaro Crespo da Cuba. A questi, si aggiungono, in qualità di special guest, la cantante Sanem Kalfa dalla Turchia e la violista Marlena Grodzicka Myślak, il violoncellista Jakub Myślak e il pianista Leszek Możdżer dalla Polonia.

La visione d'insieme di Dorota Piotrowska, compositrice, bandleader e artefice del progetto, rappresenta il filo conduttore che tiene unite personalità artistiche così diverse. Nel guidare l’ensemble, la batterista costruisce uno spazio musicale aperto in cui ogni voce conserva la propria identità, contribuendo al disegno collettivo. La varietà timbrica, culturale e stilistica dell'organico genera così energie e colori sempre nuovi, spesso sorprendenti.

In questo dialogo emergono le differenti sensibilità dei musicisti: dalle pulsazioni ritmiche di matrice cubana alle suggestioni mediorientali, passando per il lirismo europeo e la tradizione afroamericana del jazz. Elementi che non vengono semplicemente accostati, ma assimilati all'interno di una scrittura organica, che trova nel jazz il proprio naturale punto d'incontro.

“Aspettavo il momento giusto per registrare questo album da circa dieci anni. Questo progetto è il mosaico musicale che immaginavo da tempo”, dichiara Piotrowska. “Le composizioni dell’album pongono al centro il dialogo che la musica può generare. Spero che chi ascolti questo lavoro possa trovare qualcosa capace di ispirare.”

A completare l'opera, la copertina di Wojciech Siudmak, tra i più importanti pittori polacchi contemporanei ed esponente del realismo fantastico, la cui immaginazione visionaria dialoga perfettamente con la dimensione evocativa dell'album.

Voices of Human Consciousness è il risultato di un lungo percorso artistico e umano: un'opera che trasforma provenienze, esperienze e linguaggi differenti in una conversazione aperta, dimostrando come la musica possa ancora essere uno spazio di incontro, ascolto e costruzione di nuove connessioni.

Dorota Piotrowska è una batterista jazz, compositrice e bandleader polacca, riconosciuta come una delle figure più interessanti nella scena jazz europea e newyorkese che si è distinta per il suo swing profondo, definito dal grande Greg Hutchinson come "un approccio rigenerante che fonde Tony Williams, Elvin Jones e la sua personalissima voce". Dopo otto anni di formazione e attività professionale a New York, ha sviluppato una carriera internazionale che l'ha portata a esibirsi in prestigiose sale come Carnegie Hall, Lincoln Center e Konserthuset di Stoccolma.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti quali Jeremy Pelt, Anthony Wonsey, Curtis Brothers, Cæcilie Norby e Jan Lundgren, partecipando a numerose produzioni discografiche, tra cui Sisters in Jazz pubblicato da ACT Music. Diplomata alla The New School for Jazz and Contemporary Music di New York, è inoltre fondatrice e direttrice artistica del programma educativo New York Jazz Masters.

Album Credit & Recording Information – Voices of Human Consciousness

Dorota Piotrowska & Sound Circle

Voices of Human Consciousness

FORMAZIONE

Greg Osby sassofono contralto (tracce 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8)

Hildegunn Øiseth tromba (tracce 1, 2, 3, 5, 6, 8), bukkehorn (tracce 4, 7, 9, 10)

Tarek Yamani piano (tracce 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Ameen Saleem contrabbasso

Dorota Piotrowska batteria & percussioni

Barbaro Crespo “Machito” congas (tracce 1, 3, 6, 7, 8), udu (traccia 4), Voce (tracce 7)

Special guest:

Sanem Kalfa voce (tracce 1, 6, 9, 10)

Marlena Grodzicka Myślak viola (tracce 9, 10)

Jakub Myślak violoncello (tracce 9, 10)

Leszek Możdżer piano (traccia 4)