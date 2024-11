41ª Assemblea Annuale ANCI: il Premier Meloni Interviene in Videocollegamento

Il Premier Giorgia Meloni partecipa alla 41ª Assemblea ANCI con un videomessaggio, sottolineando l'importanza dei comuni nel PNRR e nella coesione territoriale.





Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato in videocollegamento alla 41ª Assemblea Annuale dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ospitata quest'anno a Torino. Nonostante l'agenda fitta di impegni internazionali, il Premier ha voluto condividere riflessioni e impegni con i sindaci italiani, sottolineando il ruolo centrale dei comuni nella costruzione del Paese.





Orgoglio Italiano all'Estero

Meloni ha aperto il suo intervento ricordando la recente visita in Argentina, durante la quale ha incontrato la comunità italiana a Buenos Aires. "Fare l’Italia ogni giorno", il tema dell’assemblea, ha trovato eco nelle sue parole, mettendo in evidenza il contributo degli italiani all'estero: sei milioni e mezzo di connazionali e milioni di discendenti che mantengono viva la cultura, la lingua e le tradizioni italiane. La nostra nazione è considerata un modello nel mondo, e dobbiamo essere i primi ad amare e valorizzare ciò che ci rende una comunità unica, ha dichiarato.





Lavoro Comune per il PNRR

Tra i temi centrali del discorso, l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Meloni ha evidenziato il ruolo cruciale dei comuni, responsabili di interventi per un valore complessivo di 40 miliardi di euro. Nonostante le difficoltà, l’Italia si distingue come leader in Europa per avanzamento finanziario e risultati raggiunti nel PNRR, un successo che il Premier ha attribuito al lavoro di squadra tra governo e amministrazioni locali.





Rafforzamento degli Enti Locali

Per sostenere i comuni, soprattutto quelli più piccoli e del Sud, il governo ha introdotto misure per potenziare le risorse umane e tecniche. Tra queste:

Assunzione di 2.200 funzionari con fondi europei; Sostegno economico per i piccoli comuni, incluso il finanziamento di segretari comunali; Stabilizzazione del personale a tempo determinato impiegato nel PNRR.

In un contesto di difficoltà storiche, come la carenza di competenze tecniche, stiamo gettando le basi per un'amministrazione pubblica più efficiente e vicina ai cittadini, ha sottolineato Meloni.





Rigenerazione Urbana e Coesione Territoriale

Un altro tema prioritario è stato il rilancio del Sud Italia, con particolare riferimento alla rigenerazione di aree come Bagnoli-Coroglio, finanziata con oltre 1,2 miliardi di euro. Il Premier ha anche ribadito l’impegno per ridurre i divari territoriali, dalle aree interne alle zone metropolitane, promuovendo iniziative per contrastare lo spopolamento e accelerare la ricostruzione post-terremoto nelle regioni del Centro Italia.





Libertà e Responsabilità per i Sindaci

Meloni ha riconosciuto il ruolo dei sindaci come il volto più prossimo dello Stato, lodando il loro impegno quotidiano. Ha inoltre rivendicato l’introduzione di nuove norme per tutelare gli amministratori locali dalla cosiddetta paura della firma, garantendo regole chiare e maggiore serenità nell’operare.





Un Governo Vicino ai Comuni

Concludendo il suo intervento, il Premier ha rinnovato il supporto del governo ai comuni italiani, definendoli il motore della coesione sociale e la cinghia di trasmissione tra istituzioni e cittadini. Ha anche espresso le sue congratulazioni al nuovo presidente dell'ANCI, Gaetano Manfredi, e al sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, per l’organizzazione dell’evento.