A Manduria le atmosfere degli anni ‘80

Il 30 agosto evento diffuso gratuito tra concerti, dj set e visite guidate.

Per una sera rivivono la musica, le luci e le atmosfere di qualche decennio fa. Il 30 agosto grande festa con Manduria 80’ Festival (ingresso gratuito, dalle 20 a mezzanotte, tra piazza Garibaldi e l’intero centro storico della cittadina messapica). L’evento, nato a Taranto lo scorso anno, aveva portato oltre 20mila presenze nel borgo, attratte dalla magia di una serata in grado di far rivivere il mito di quegli anni. E adesso fa tappa a Manduria, tra concerti, dj set e visite guidate.

L’idea progettuale è dell’associazione ArchiTa Festival con il patrocinio del comune di Manduria nella persona del sindaco, Gregorio Pecoraro, e di Luigia Lamusta, assessora a Turismo, marketing, spettacolo e grandi eventi, del Consiglio regionale della Puglia e di Confcommercio Taranto.

Dagli organizzatori l’invito a quanti vorranno partecipare: «Recuperate dall’armadio calze colorate, spalline e spillette per rivivere insieme i mitici anni 80 e catapultarvi con noi negli eighties». Parola d’ordine: divertimento. Numerose le band che si esibiranno nelle dieci postazioni allestite per l’occasione, mentre saranno coinvolti anche i locali della zona in cui saranno serviti cibi e drink tipici del periodo, con annesse esposizioni di oggetti cult e illuminazioni ad hoc.

Dai tributi ai Pink Floyd con “Black Diamond”, Depeche Mode con “Precious” e Rino Gaetano con “Rino 81”, passando per “Dark Entries” con i grandi capolavori della new wave e del gothic rock e il tributo acustico dei “Relax”. E ancora: i concerti de “Le modalità provvisorie”, “Gameboy” e “Back to the 80’s” e i dj set di Dabrators, M&M’s, Massimo Labraca e Mimmo Perrucci.

La serata intende far rivivere integralmente i fasti degli anni Ottanta, quelli della spensieratezza, che seguirono i plumbei anni Settanta e spazzarono via il decennio precedente. Dalla disco music e il punk si passò al pop dei sintetizzatori elettronici e alla new wave, una rivoluzione musicale che seguiva quella politica e di costume.

Un decennio iniziato con due Olimpiadi boicottate (Mosca 1980, Los Angeles 1984) e finito con la caduta del muro di Berlino, che ha partorito un cinema fatto di magia (come La Storia Infinita, Ghostbusters) e di visioni futuristiche del Millennio che sarebbe poi arrivato (1997 Fuga da New York, Blade Runner ecc), in cui le spalline degli abiti diventarono il segno distintivo di una generazione, e in cui il fast food a base di panini creò un vero e proprio movimento culturale.

Questo decennio troverà espressione a Manduria in un evento colorato, tra musica, gastronomia e atmosfere di questi anni d’oro che godono dell’affetto di intere generazioni. Cultura e intrattenimento diventano il binomio per promuovere il territorio e coinvolgere la comunità locale e i turisti. Per la comunicazione e la logistica, l’evento è supportato da Popularia OdV.

Prezioso l’apporto della cooperativa Spirito Salentino che, il 30 agosto, sarà impegnata nelle visite guidate gratuite nel centro storico della città dei Messapi. Partiranno alle 20:30 e alle 22 da piazza Garibaldi (prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 338.1340466) per raggiungere il ghetto ebraico, la sinagoga, largo Campanile, il “balcone dello Sbadiglio” e il Calvario.

Info evento: www.facebook.com/events/464485636400582 e 388.7848371.