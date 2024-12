A Manduria sarà capodanno in piazza

A Manduria il Capodanno si festeggia in piazza.

È conto alla rovescia per l’attesissima festa che, martedì 31 dicembre a partire dalle ore 21, animerà piazza Garibaldi, cuore pulsante della cittadina in provincia di Taranto.

L’evento rientra nel cartellone di eventi natalizi promosso dall’assessorato a Turismo e Spettacolo del comune di Manduria con il patrocinio morale di Confcommercio Taranto.

Per il Capodanno produzione e organizzazione Artesia di Ciro Merode, direzione artistica Fabrizio Iurlano, in collaborazione con La’nchianata di Torricella.

«Abbiamo immaginato questa serata – anticipa il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro - come un grande evento collettivo, in cui stare insieme per festeggiare l’arrivo di un nuovo anno in modo spensierato.

La piazza di un paese, per eccellenza, è punto d’incontro di adulti e bambini.

Ed è per questa ragione che il 31 dicembre diventerà luogo ideale per un abbraccio e un inizio d’anno insieme, accompagnati da un intrattenimento musicale davvero interessante».

Uno spettacolo imperdibile, con grande protagonista la musica dal vivo.

Ospiti d’eccezione saranno Mama Marjas & Don Ciccio, due artisti straordinari, per un viaggio tra reggae, rap e radici multiculturali.

Mama Marjas è un talento naturale, radicata nella cultura del reggae, ma al contempo versatile e con solide fondamenta musicali.

Don Ciccio, pioniere della musica reggae in Italia, nonché fondatore e general manager dell’etichetta Love University, è dj ufficiale e produttore di Mama Marjas sin dai suoi esordi.

È ideatore del progetto African Party e del format musicale Party Hard.

Sul palco salirà anche la grande formazione della Vintage Big Ensemble: nove musicisti, tutti pugliesi, accomunati dalla grande esperienza e dalla voglia di far divertire il pubblico.

Voci Alessia Milanesi e Viviana Palermo (voce), Wlady Rizzi (voce e chitarra), Giovanni Carrera (basso), Elio Di Menza (voce e chitarra), Ivano Corvaglia (basso), Vito Rizzi (tastiere), Andrea Rizzi (batteria e chitarra) e Marcello De Felice (batteria).

Un’esibizione decisamente tutta da ballare.

Dopo la mezzanotte, la festa prosegue con i dj set di FrankyDj, Mimmo Perrucci, Mouri, Lello Santoro e Ciro Merode.

Nulla è lasciato al caso.

A presentare la serata sarà la tarantina Debora Boccuni.

Attrice e performer professionista, vanta una formazione internazionale e una carriera pluridecennale nel teatro, cinema e televisione.

Dopo 12 anni di successi nei musical, lavorando accanto a artisti come Gigi Proietti, Enrico Montesano e Ted Neeley, e con il teatro Sistina di Roma, approda al cinema con L’agenzia dei bugiardi di Volfango De Biasi.

Seguono altri progetti, tra cui Gli altri di Daniele Salvo, la fiction Mediaset Storia di una famiglia perbene di Stefano Reali, L’ultima settimana di settembre di Gianni De Blasi e Palazzina LAF di Michele Riondino.

Dal 2019 è direttrice artistica e docente di Rec – Recitazione e Cinema, uno spazio di formazione cinematografica e teatrale a Taranto.

Attualmente è coreografa e aiuto regia per Shrek il musical TYA diretto da Graziano Galatone, in tournée con la produzione Anche Cinema.

Ingresso libero.

Info: 338.4273389.