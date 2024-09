Accoltella il padre dopo un litigio: 17enne arrestato a Quartu Sant'Elena

Quartu Sant'Elena (CA) - Un grave episodio di violenza domestica ha sconvolto la comunità di Quartu Sant'Elena, terza città della Sardegna al confine con Cagliari. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato per aver accoltellato il padre dopo una lite scaturita per futili motivi. Il padre, un uomo di 40 anni, è stato ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari e, fortunatamente, è fuori pericolo.

L'incidente è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì scorsi. Secondo le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Quartu Sant'Elena e della Volante della Questura di Cagliari, la lite è scoppiata quando il ragazzo ha chiesto di uscire con il motorino poco prima di mezzanotte. Di fronte al rifiuto dei genitori, preoccupati per l'ora tarda, la situazione è rapidamente degenerata.

La lite e l'aggressione

Il 17enne, infuriato per il diniego, ha afferrato un grosso coltello e ha colpito il padre due volte alla schiena. Subito dopo l'aggressione, il ragazzo si è allontanato, lasciando il padre ferito. I genitori hanno immediatamente chiamato il 113 e un'ambulanza, ma, nel tentativo di proteggere il figlio, hanno inizialmente fornito una versione falsa dei fatti. Hanno raccontato agli agenti che il padre era stato ferito da un ladro incappucciato che cercava di rubare il motorino.

La verità viene a galla

Mentre gli agenti si occupavano di portare il ferito in ospedale, una seconda chiamata d'emergenza è giunta dalla madre del 17enne, la quale segnalava di essere minacciata da uno sconosciuto armato di machete. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato il ragazzo che stava danneggiando i mobili della casa e minacciando la madre. Dopo averlo bloccato e calmato, gli agenti hanno scoperto il machete usato per distruggere i mobili su un tavolo.

A questo punto, la madre è crollata e ha confessato la verità: il marito era stato ferito dal figlio al culmine di una lite. Il 17enne è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere minorile di Quartucciu, mentre il padre, inizialmente in condizioni critiche, ha visto un miglioramento della sua situazione clinica ed è ora fuori pericolo.