Aggressione a Corigliano Rossano: allenatore ferito dal padre di un giovane calciatore

Corigliano Rossano (CS) – Un episodio di violenza ha scosso la comunità sportiva locale, coinvolgendo Giuseppe Morfù, allenatore della scuola calcio "Casa Academy". Il tecnico è stato aggredito ieri pomeriggio da un genitore, insoddisfatto per un rimprovero rivolto al figlio durante una sessione di allenamento.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è entrato nell'ufficio di segreteria della scuola calcio, dove ha iniziato a minacciare e insultare Morfù. L'aggressione è poi degenerata con un pugno in pieno volto, che ha fatto cadere l'allenatore a terra. Una volta a terra, il tecnico è stato colpito con violenti calci.

Intervento tempestivo dei genitori presenti

Ad evitare conseguenze peggiori sono stati altri genitori che, presenti sul posto, hanno allontanato l'aggressore. Giuseppe Morfù è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato lesioni al setto nasale, alla mandibola e alle costole. È stato dimesso questa mattina, con una prognosi di diverse settimane per il recupero.

La causa dell'aggressione

Alla base dell'incidente ci sarebbe stato un rimprovero di Morfù nei confronti del giovane calciatore, accusato di aver infastidito i compagni di squadra durante l'allenamento. La reazione del genitore, ritenuta sproporzionata e ingiustificabile, ha sollevato indignazione nella comunità sportiva locale.

La denuncia dell'allenatore

Giuseppe Morfù ha annunciato, tramite il suo legale, che procederà con una denuncia contro l'aggressore. "Il calcio e lo sport in generale devono essere luoghi di crescita e rispetto, non di violenza. Questo episodio non deve passare inosservato", ha dichiarato l'allenatore.

Solidarietà dalla comunità locale

Numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà sono arrivati a Morfù da parte di colleghi, genitori e associazioni sportive. Il presidente della scuola calcio ha espresso ferma condanna per quanto accaduto: "Episodi del genere non rappresentano i valori che cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi. Saranno prese tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di allenatori e allievi".

L'episodio riaccende il dibattito sull'importanza di educare non solo i giovani, ma anche le famiglie, ai valori del rispetto e della sportività.

