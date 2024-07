Agguato in Viale Marche: ferito un uomo a Milano

MILANO - è stata teatro di un drammatico agguato nel tardo pomeriggio di oggi: un uomo di 40 anni, italiano di origini campane e con precedenti penali, è stato ferito alle gambe da due colpi di arma da fuoco in viale Marche, un'arteria trafficata che cinge il cuore pulsante della città. La scena, degna di un crime show americano, ha lasciato i passanti in stato di shock.

L'attacco è avvenuto intorno alle 18:30, quando la giornata lavorativa si stava concludendo per molti milanesi. Il 40enne, le cui generalità non sono state rivelate, è stato sorpreso alle spalle da un aggressore che, senza esitazione, ha sparato quattro volte, di cui due colpi lo hanno raggiunto alle gambe. Il resto dei proiettili ha mancato l'uomo, colpendo la sua auto e il manto stradale.

I testimoni raccontano di una scena caotica: la vittima è crollata al suolo in una pozza di sangue mentre la via si riempiva della confusione dei curiosi e degli automobilisti, tra cui un eroico conducente di SUV che ha agito prontamente per proteggere il ferito dal rischio di essere ulteriormente investito.

Le forze dell'ordine, intervenute immediatamente dopo la segnalazione al numero di emergenza 112, hanno cordonato l'area e deviato il traffico per consentire i rilievi del caso. L'uomo ferito è stato trasportato all'ospedale di Niguarda e non è in pericolo di vita.

La ricerca del responsabile è in corso: la polizia sta passando al setaccio le immagini delle telecamere di sicurezza e raccogliendo le testimonianze. L'identità dell'aggressore resta al momento sconosciuta, ma non si esclude che l'obiettivo fosse premeditato, vista la precisione e la determinazione dell'attacco.

Milano, una città nota per la sua effervescenza e il suo spirito imprenditoriale, si ritrova ora a fare i conti con un'aggressione che sembra sottolineare come nessun luogo sia immune dalla violenza. L'episodio ha scosso la comunità locale e riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana in una delle capitali economiche del Paese. (Ansa) (Immagine archivio)