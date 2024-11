Al Teatro Serra, il viaggio iniziatico di “Iside e la Luna”

“Iside e la Luna”, al Teatro Serra una donna e il suo cammino iniziatico. Di Francesca Esposito, in scena con Carmela Ioime e Adriana D’Agostino. Dal 15 al 17 novembre a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: [email protected], 347.8051793.

Al Teatro Serra di Napoli la storia di una donna alla ricerca di se stessa in un cammino iniziatico ispirato all’esoterismo e alla cultura antica con “Iside e la Luna”. Una produzione ‘Teatro Nudo’. Scritto e diretto da Francesca Esposito, in scena con Carmela Ioime e Adriana D’Agostino. Voce e tammorra, Enzo Tammurriello Esposito. Dal 15 al 17 novembre (venerdì e sabato ore 21:00, domenica ore 18:00) a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: [email protected], 347.8051793.

Una donna, Iside, Dea e Donna contemporanea, si guarda allo specchio e non si vede più; come se si fosse smaterializzata, ha perso la propria immagine. La dottoressa a cui si rivolge, la deride e lei continua a guardarsi allo specchio. Con l’andar dei giorni, vede apparire tre misteriose figure, tre vecchie signore insolenti e provocatorie che la trascineranno in un viaggio, un cammino iniziatico, alla scoperta di sé e della propria Anima, sullo sfondo di una Parthenope che è parte di lei, alla ricerca della risposta più antica che c’è: “Chi sono io?”. “Spesso parti di noi diventano irriconoscibili a noi stessi. Diventiamo ciechi rispetto a chi siamo e abbiamo bisogno di reintegrare le parti di noi che non riconosciamo e prendercene la responsabilità. È un processo psicologico, individuato dalle teorie della Gestalt di inizio Novecento, che rappresenta anche la metafora della disintegrazione del Sé” spiega la regista e autrice.

Immaginato come una messa in scena in situ che all’aperto prevede anche la presenza delle fiamme vive vedrà, per l’allestimento nello spazio flegreo, l’utilizzo di elementi fluorescenti: “abbiamo lavorato molto anche con il teatro e l’arte di strada, sviluppando un’idea di spettacolo modificabile e sempre vivo, con elementi che cambiano in relazione agli spazi, ma che si evolvono anche con noi e il fluo, con i suoi effetti visivi, ci attrae molto” sottolinea la compagnia.

Scritto e recitato in italiano e napoletano, ‘Iside e la Luna’ si iscrive in una più ampia e antica ricerca che indaga il femminino sacro, attingendo alla tradizione esoterica egizio-partenopea con l’intento di portare sulla scena un cammino iniziatico condotto attraverso il teatro, coinvolgendo voce, corpo, danza e musica con l’esecuzione di brani musicali tratti dalla tradizione campana ed una recitazione dallo stile comico grottesco, effetti visivi, percussioni, canto a cappella. Lo spettacolo, che ha debuttato nel 2022 al Parco Archeologico dei Campi Flegrei, approda nello spazio di Fuorigrotta dopo essere stato rappresentato al Net Festival di Napoli e alla Festa dei Folli di Nola.

“Iside e la Luna”

testi e regia Francesca Esposito, con Carmela Ioime, Adriana D’Agostino e Francesca Esposito, voce e tammorra Enzo Tammurriello Esposito

Venerdì 15 novembre 2024, ore 21:00

Sabato 16 novembre 2024, ore 21:00

Domenica 17 novembre 2024, ore 18:00

Contatti: [email protected], 347.8051793