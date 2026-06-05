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Al via “Aura Movies 2026”, il cinema all’aperto dedicato alle famiglie. Dal 9 giugno con ingresso gratuito. 

Redazione
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Articolo segnalato da: fede rinaudo
Al via “Aura Movies 2026”, il cinema all’aperto dedicato alle famiglie. Dal 9 giugno con ingresso gratuito. 
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Al via “Aura Movies 2026”, il cinema all’aperto dedicato alle famiglie. Dal 9 giugno con ingresso gratuito. 

  

  

Torna, per il secondo anno consecutivo, “Aura Movies”, la rassegna cinematografica all’aperto ospitata presso il Centro Commerciale Aura, a Valle Aurelia, pensata per offrire alle famiglie momenti di qualità e condivisione lontano dai ritmi frenetici della quotidianità. 

A partire dal 9 giugno, tutti i martedì, alle ore 21.00, l’anfiteatro del Centro, situato a pochi passi da San Pietro, si trasformerà in un cinema sotto le stelle, offrendo appuntamenti gratuiti aperti al pubblico. L’iniziativa invita a riscoprire il valore del tempo trascorso insieme rendendo il grande schermo un’ occasione di aggregazione e socialità. 

A rendere l’esperienza ancora più completa, la possibilità di acquistare food & beverage direttamente all’interno del Centro e godersi il film accompagnati da popcorn, snack e proposte di ristorazione, in perfetto stile cinema all’aperto. 

Il calendario propone una selezione di titoli di grande successo, in grado di coinvolgere spettatori di tutte le età: 
9 giugno: Kung Fu Panda 4, 16 giugno: Wicked, 23 giugno: Robot Selvaggio, 30 giugno: Trolls 3, 7 luglio: Superman, 14 luglio: Minecraft, 21 luglio: Jurassic World: Rebirth e, in chiusura il 28 luglio: Il Gatto con gli stivali 2. 

Dopo l’ottima risposta dello scorso anno, l’evento si conferma come un appuntamento atteso, capace di rendere Aura un luogo di incontro e di esperienza in cui concedersi momenti di relax e condivisione, lasciando spazio alla magia del cinema. 

Per informazioni e prenotazioni: https://www.centrocommercialeaura.it/aura-movies/

  

  

  

 


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