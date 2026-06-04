Serata di premiazione Alla corte dei Borgia a Squillace

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Si terrà venerdì 5 giugno alle ore 18,00 presso il Castello di Squillace la serata finale di premiazione del concorso letterario e di poesia "Alla corte dei Borgia", giunto alla III edizione e inserito nella rassegna culturale omonima, Alla corte dei Borgia, che da anni anima culturalmente e artisticamente l'entroterra ionico calabrese, con eventi e ospiti da tutta Italia. Proprio come nel concorso, che anche quest'anno ha registrato un'ampia e proficua partecipazione da tutta Italia. I poeti e gli artisti sapranno i risultati finali del Premio proprio in occasione dell'evento conclusivo, nel corso del quale ci sarà un super ospite d'eccezione, il noto cantastorie Andrea Bressi, che diletterà i presenti con qualche esibizione e verrà intervistato nel corso della serata. Proprio la sua figura coniuga perfettamente il senso del concorso, unendo la Musica alla Poesia e a tutte le forme d'arte, che sono tra loro correlate sempre. Gli elaborati giunti da tutta Italia sono stati di alta qualità e sono stati valutati da una giuria appositamente scelta, che comunicherà gli esiti definitivi ai finalisti di venerdì sera, elargendo i premi. La giuria di qualità è composta dai professori Mariella Pedullà, Maria Antonietta Coppola e Antonio Mirko Dimartino. Come sempre, il lavoro certosino dell'associazione culturale Castellense ha portato i suoi frutti anche quest'anno, coadiuvata dal supporto del Comune di Squillace. Ci sono tutti gli ingredienti, insomma, perché all'interno della suggestiva cornice del Castello si svolga un evento di grande valore culturale e artistico.