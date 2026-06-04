Trionfo di emozioni al Teatro Comunale di Catanzaro con l’Alliance Française

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La voce di Eva Lopez incanta il pubblico per il gran finale del “France Culture Fest 2026”

CATANZARO – Un Teatro Comunale gremito in ogni ordine di posto ha tributato un lungo e caloroso applauso alla serata conclusiva del France Culture Fest 2026. Lo spettacolo “Les grands de la musique française: un ailleurs appelé amour” ha trasformato il cuore della città in una piccola Parigi, regalando al pubblico una serata indimenticabile dedicata ai capolavori della chanson française.

Sotto i riflettori, la voce magnetica della chanteuse Eva Lopez ha guidato gli spettatori in un viaggio sentimentale attraverso brani iconici come La vie en rose, la struggente Les feuilles mortes e la celebre La bohème. Ad accompagnarla, un ensemble di musicisti di altissimo livello guidato da Pino Iodice (direzione musicale e chitarra) e composto da Luca Proietti (pianoforte), Daniele Natrella (batteria) e Christian Antinozzi (contrabbasso).

La musica si è fusa armoniosamente con la parola grazie alle interpretazioni dei narratori Mariarita Albanese e Salvatore Venuto dell'Associazione Graecalis Catanzaro. A rendere visive queste emozioni sono state le vibranti coreografie curate da Roberto Tripodi ed eseguite con entusiasmo e talento dai ballerini Gloria Lucia, Anastasia Scarfò, Antonio Mastroianni e Alessio Vaccaro, studenti del Polo Liceale "Campanella-Fiorentino" di Lamezia Terme diretto da Susanna Mustari.

L’evento ha segnato il culmine di un percorso culturale intenso, promosso dall’Alliance Française di Catanzaro in sinergia con il DIGES dell’Università Magna Graecia e il Consolato Onorario di Francia.

Visibilmente emozionata davanti alla platea colma, la Presidente dell’Alliance Française di Catanzaro, Fernanda Tassoni, ha voluto sottolineare il valore sociale della missione associativa:

"Vedere il Comunale così pieno è la risposta più bella a un lavoro fatto con il cuore. Tutto ciò che l'Alliance realizza è a titolo completamente gratuito: è il nostro dono alla città di Catanzaro, un atto d’amore per la cultura e per il territorio. Ogni nostra iniziativa nasce per unire, formare e ispirare, senza alcun fine che non sia la crescita umana e civile della nostra comunità. Ringrazio tutta la squadra dell’Alliance Française senza la quale tutto ciò non sarebbe possibile."

Innumerevoli le attività svolte negli ultimi mesi, come il corso “Le Français en herbe” – realizzato al Centro Polivalente di via Fontana Vecchia, gestito dal Centro Calabrese di Solidarietà che si ringrazia per la collaborazione – che ha permesso a tanti bambini di approcciarsi gratuitamente alla bellezza della lingua francese.

Il successo di questa edizione del "France Culture Fest" consacra il ruolo prezioso dell'Alliance Française di Catanzaro come motore instancabile di promozione culturale e coesione sociale sul territorio. Dietro la magia di questa serata c'è il lavoro generoso di una realtà che continua a scommettere sul valore della conoscenza e dello scambio interculturale, offrendo alla comunità occasioni di altissimo livello e strumenti di crescita per i più giovani. Per l'Alliance, il successo della serata Comunale non è solo un traguardo, ma la spinta a guardare già al futuro, con la stessa passione e lo stesso amore di sempre per la città.