Alle Europee voti anche per Pietro Iemmello

CATANZARO - In queste ore, frementi dal punto di vista politico, una notizia goliardicamente divertente arriva dal Comune di Sellia Marina.

Nonostante le attenzioni siano tutte rivolte alla competizione per la carica di nuovo Sindaco, dai risultati delle elezioni europee è spuntato un nome nuovo, che già dalle prime ore di spoglio ha raccolto almeno un consenso.

Aprendo una scheda, infatti, il nome letto dal Presidente del seggio n.5 è stato quello di Pietro Iemmello. E chissà che, come nel noto film di Claudio Bisio, in un lontano futuro dalla scena calcistica, i consensi continuino a crescere e che, dopo gli appellativi di Zar e di Re di Catanzaro, non possa diventare addirittura Presidente della Commissione Europea ed essere ribattezzato ancora una volta, Peter Von Iemmellen.