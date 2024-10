Allerta meteo: temporali e miglioramento graduale nel weekend - I dettagli

Allerta Meteo per venerdì e il weekend: temporali e rovesci in arrivo, ma con un progressivo miglioramento

Le condizioni meteo sull'Italia sono destinate a un progressivo cambiamento nel corso del weekend. Un vortice ciclonico attualmente in azione si allontanerà gradualmente verso i Balcani, portando con sé instabilità e fenomeni temporaleschi su diverse regioni, seguiti da un miglioramento graduale. Ecco le ultime novità dettagliate per le prossime giornate.

Meteo di venerdì: Instabilità diffusa su parte dell'Italia

Per la giornata di venerdì, il vortice ciclonico attivo sull’Italia centro-settentrionale si sposterà verso l’alto Adriatico, dirigendosi poi sulla Penisola Balcanica. Questo comporterà la persistenza di impulsi di instabilità su alcune delle nostre regioni. Al Nord, saranno coinvolte Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con piogge e rovesci sparsi, inclusi fenomeni nevosi sulle Alpi centro-orientali oltre i 1600-1800 metri. Sul Friuli Venezia Giulia i rovesci persisteranno fino a sera.

Nelle regioni centrali, le aree più colpite saranno quelle adriatiche, in particolare le Marche, ma anche l’Umbria e in misura minore l’Abruzzo. Sul versante tirrenico, invece, si attende una maggiore variabilità con schiarite più frequenti lungo la costa.

Al Sud, la situazione sarà più favorevole con prevalenza di tempo soleggiato, sebbene sia prevista una locale variabilità con qualche rovescio sui settori tirrenici peninsulari e sul Salento. Le temperature subiranno un calo, accompagnate da venti sostenuti di Maestrale sulle isole maggiori.

Previsioni per il Weekend: sabato e Domenica in miglioramento

Sabato: Con l’allontanamento del vortice verso i Balcani, si assisterà a un progressivo miglioramento al Nord e sul medio alto Tirreno, mentre la variabilità insisterà ancora sul medio Adriatico e al Sud, con rovesci o temporali residui. Le temperature saranno in leggero calo al Sud, mentre al Nordovest si prevedono ampie schiarite. Attenzione ai banchi di nebbia sulla pianura piemontese.

Domenica: L’anticiclone in espansione dall’Europa sudoccidentale garantirà una domenica prevalentemente soleggiata su gran parte dell’Italia. Tuttavia, l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica porterà un graduale aumento delle nubi al Nordovest, con piogge su Liguria e Valle d’Aosta nel pomeriggio.

Le regioni centrali e meridionali godranno di una giornata in prevalenza stabile, con qualche piovasco residuo su alta Puglia e Calabria tirrenica, ma in generale un tempo asciutto e più stabile. Le temperature saranno in lieve ripresa al Centro-Nord. (3Bmeteo)

In aggiornamento