Allerta Meteo: transito di ciclone imminente - Attenti a temporali e grandine nelle prossime ore

Un ciclone in avvicinamento minaccia di sconvolgere il clima nelle regioni italiane: attesi temporali e fenomeni di grandinata a breve. Le correnti d'aria fresche, da giorni persistenti, alimentano un vortice ciclonico che, originato al centro, si sta ora spostando verso sud, prospettando il suo arrivo sulle isole greche entro la serata.

La migrazione del ciclone verso sud segna un miglioramento per il nord Italia, mentre il resto del paese si prepara ad affrontare condizioni atmosferiche turbolente. Stando alle previsioni, la mattinata vedrà le zone adriatiche centrali e l'esteso meridione alle prese con tempo incerto e possibili grandinate. Un avviso particolare va ai rilievi appenninici dove la neve potrebbe scendere a quote inusuali per il periodo, intorno ai 1000-1100 metri.

Nel corso del pomeriggio, il sole farà capolino al nord e lungo la costa tirrenica centrale, con segnali di sereno anche sull'adriatico. La sera promette un miglioramento anche al sud, sebbene fenomeni residui continueranno a interessare le zone ioniche fino a notte fonda.

Comunicazione di Preallarme della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile, in sinergia con le regioni interessate, ha lanciato un preallarme per le avverse condizioni meteo, potenziali generatori di problematiche idrogeologiche e idrauliche. I dettagli sui rischi sono riportati nel bollettino nazionale, disponibile sul sito ufficiale (www.protezionecivile.gov.it).

Dalle prime luci del 19 aprile, si attendono precipitazioni che varieranno da sparse a intense, con temporali, in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, soprattutto nei settori nordici. Questi fenomeni saranno caratterizzati da intense piogge, attività elettrica frequente, grandinate locali e forti venti. Dalla mattina, previsti anche venti nord-occidentali forti, fino a burrasca, su Sicilia e Calabria e mareggiate sulle coste esposte.

La giornata del 19 aprile vede un'attenzione particolare, con l'emissione di un'allerta gialla per il rischio di temporali e problemi idrogeologici in Molise, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria e parti della Sicilia. (iLMeteo)

Di seguito il dettaglio della Protezione Civile per la giornata di oggi, Venerdì 19 aprile 2024:



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico