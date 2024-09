AMA Calabria, a Lamezia Terme il “Jazz & Bossa Concert” con il Filagramma Jazz 5tet e Maria Tramontana.

Il concerto si terrà sabato 28 settembre nel Cortile della Chiesa della Pietà

La bossa nova, è stato un modo innovativo di dare una nuova impronta alla musica brasiliana.

L’incontro del samba con gli sviluppi armonici del jazz americano ha creato quello stile musicale che fu subito apprezzato in tutto il mondo.

Sabato 28 settembre, alle ore 21, Cortile della Chiesa della Pietà di Lamezia Terme, proprio quei due generi saranno protagonisti in “Jazz & Bossa Concert” con il Filagramma Jazz 5tet e la voce di Maria Tramontana.

L’evento è stato organizzato dall’associazione AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice.

«Con il concerto proposto, AMA Calabria – ha dichiarato il direttore artistico – ancora una volta sottolinea l’attenzione data al talento dei musicisti calabresi, che rivolgono i propri interessi a un genere diverso da quello della musica classica. L’esibizione del Filagramma Jazz 5tet e di Maria Tramontana sarà un modo per ascoltare melodie indimenticate del jazz e della bossa nova».

Quella della bossa nova è un’epoca affascinante e irripetibile della storia della musica brasiliana, iniziata negli anni Cinquanta in una via stretta di Copacabana, Beco das garrafas.

Era quello il ritrovo dei giovani, che la notte amavano ascoltare il jazz con artisti che si concedevano a lunghe improvvisazioni.

Fu in quella via che nacque la bossa nova, grazie all’incontro di artisti straordinari che, con la fusione tra jazz e samba, influenzarono intere generazioni di musicisti di tutto il mondo.

Il Filagramma Jazz 5et è un incredibile ensemble che nel concerto di Lamezia Terme proporrà un repertorio che, attingendoll'ambito proprio della musica afroamericana, vedrà protagoniste le venature proprie della musica bossa e la voce vellutata di Maria Tramontana.

Il filo rosso che legherà i brani sarà rappresentato dalla dimensione improvvisativa: la ricerca continua di correlazioni estemporanee avrà l'arduo compito di tessere le trame musicali dell'intera serata.

L'improvvisazione è in sé stessa una composizione, un manufatto che nasce compiuto in sé stesso, senza la necessaria rilettura o revisione. Intuizione, tecnica, fraseggio e senso della forma, sono le caratteristiche che stanno alla base di tutta la materia improvvisativa: una sorta di composizione che vive di attimi irripetibili non modificabili e sempre diversi.

Durante l’esibizione il Filagramma Jazz 5et e Maria Tramontana eseguiranno brani che appartengono al più classico del songbook brasiliano e americano.

Nel programma l’immancabile “Garota de Ipanema”, da molti considerata come il manifesto della bossa nova nel mondo.

Il brano, composto da Vinicius de Moraes e da Antonio Carlos Jobim, nel 1962 divenne una hit internazionale con la versione incisa nel celebre disco Getz/Gilberto di Stan Getz, João Gilberto e con la partecipazione di Astrud Gilberto.

Una pagina immortale della storia della musica internazionale, che porta il nome di tre dei più grandi artisti brasiliani: Jobim, Vinicius e Gilberto.

Sarà possibile assistere al concerto del Filigramma Jazz 5tet con Maria Tramontana con l’abbonamento per l’anno 2024-2025 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

GLI ARTISTI

Maria TRAMONTANA, voice

Vito PROCOPIO, alto sax

Francesco GUGLIOTTA, baritone sax

Ferruccio MESSINESE, piano

Giuseppe GUGLIOTTA, bass

Simone GUGLIOTTA, drums

IL PROGRAMMA

Duke Ellington & Juan Tizol Martínez

Caravan

Dizzy Gillespie & Frank Paparelli

A Night in Tunisia

Charles Mingus

Nostalgia in Time Square

Djalma Ferreira

Recado Bossa Nova

Joe Zawinul

Mercy, Mercy, Mercy

Herbie Hancock

Cantaloupe Island

Chuck Rio

Tequila

Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes

Água De Beber

Garota de Ipanema

Eu sei que vou te amar

Antônio Carlos Jobim & Newton Mendonça

Samba De Uma Nota Só

Marcos Valle

Samba de Verão (testo originale portoghese di Paulo Sérgio Valle)

Luis Enrique Bacalov

Que me importa el Mundo

Luiz Bonfá

Manhã de Carnaval (testo di Antônio Maria)

Gianni Ferrio, Leo Matteo Chiosso & Giancarlo Del Re

Parole parole