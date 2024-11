AMA Calabria, grande attesa per l’arrivo di Angela Finocchiaro e Raoul Bova a Catanzaro e Lamezia Terme

Il teatro è pronto ad aprire le sue porte e accogliere il suo pubblico più appassionato, portando in scena un racconto intenso e insolito, con una storia meritevole di essere conosciuta. AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, è entusiasta per l’inaugurazione della stagione teatrale, ormai prossima, che avverrà con un’attrice molto amata dagli italiani, Angela Finocchiaro. “Il Calamaro Gigante” sarà messo in scena venerdì 15 novembre al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, e sabato 16 novembre al Teatro Comunale di Catanzaro. Entrambi gli eventi inizieranno alle ore 21.

«Per noi è sempre una gioia – ha dichiarato il direttore artistico - poter inaugurare la stagione teatrale con un interprete dal talento riconosciuto a livello nazionale come Angela Finocchiaro. L’evento di apertura porterà uno spettacolo capace di toccare ogni stato d’animo, da quello più ironico a quello più serio e profondo».

“Il Calamaro Gigante”, tratto dal romanzo omonimo di Fabio Genovesi, è un racconto unico nel suo genere e ricco di brio. La protagonista Angela (Finocchiaro), ha messo da parte i suoi sogni di ragazza per meglio aderire alle richieste della società e della famiglia. Un giorno, tuttavia, mentre è bloccata nel traffico caotico di Milano, viene travolta da un’onda che la condurrà in un viaggio subacqueo fantastico, capace di condurla verso una nuova consapevolezza di sé stessa.

Il palcoscenico si trasformerà nei fondali del mare, apparendo come un mondo a tratti onirico, dove Angela scoprirà le storie di uomini e donne coraggiosi. Un racconto ricco d’avventura e di meraviglia, dove i personaggi, con coraggio, si pongono una domanda: esiste veramente il Calamaro Gigante?

La ricerca di questa creatura, tanto misteriosa quanto incredibile, sarà contornata da storie di personaggi veramente esistiti, che verranno riscoperti da Angela e dai suoi compagni di viaggio. “Il Calamaro Gigante”, avrà la capacità di far navigare il pubblico nella storia, superando i confini del luogo e del tempo, esplorando non solo il mondo subacqueo, ma anche quello interiore dell’essere umano.

Angela Finocchiaro sarà affiancata sul palcoscenico da Bruno Stori, attore, regista e drammaturgo con oltre trent’anni di carriera. Con loro ci saranno anche Gennaro Apicella, Silvia Biancalana, Marco Buldrassi, Simone Cammarata, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Caterina Montanari e Francesca Santamaria Amato.

La stagione teatrale di AMA Calabria sarà ricca di altri importanti interpreti del panorama italiano. L’amatissimo attore Raoul Bova, che può vantare un’importante carriera a livello nazionale ed internazionale, sarà il protagonista de “Il nuotatore di Auschwitz”, il secondo spettacolo in cartellone, che porterà in scena un racconto della nostra Storia ancora sconosciuto al grande pubblico. Sono previste due date, venerdì 22 novembre al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme e sabato 23 novembre al Teatro Comunale di Catanzaro.

La passione per il nuoto ha sempre accompagnato Alfred Nakache, campione ebreo che detiene un record mondiale, ma questo non fa desistere i nazisti dal deportarlo nel più famigerato campo di concentramento mai esistito. Qui Nakache continuerà ad allenarsi in un modo più unico che raro e, naturalmente, dovrà sopravvivere al clima di morte imperante ad Auschwitz.

“Il nuotatore di Auschwitz” è un tassello poco conosciuto che si va ad aggiungere alla Storia tristemente nota. È uno spettacolo dove la speranza e la determinazione sono sentimenti fondamentali e, ancora più importante, tutto è tratto dalla storia vera di Nakache, documentata nel libro di Viktor E. Frankl, “Uno psicologo nei lager”.