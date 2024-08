AMA Calabria, tutto pronto per la musica dal vivo della Nuova Orchestra Italiana. Il concerto si terrà giorno 12 agosto nell’Anfiteatro del Parco Mitoio di Lamezia Terme

L’atteso incontro con la musica napoletana dal vivo si avvicina sempre di più. AMA Calabria affida il suo grande evento estivo al ritmo coinvolgente della Nuova Orchestra Italiana, fondata da Renzo Arbore. “Napoli, tre punti a capo” è il titolo del concerto sotto le stelle che si terrà il 12 agosto nell’Anfiteatro del Parco Mitoio di Lamezia Terme, alle ore 21 e 30.

Uno spettacolo all’aperto, in una location accuratamente scelta dal direttore artistico di AMA Calabria, Francescantonio Pollice, dove la piacevole serata estiva farà da sfondo alle coinvolgenti sonorità della Nuova Orchestra Italiana. La bellissima città di Napoli e la sua musica saranno protagoniste assolute del concerto, che ha come obiettivo quello di far conoscere le classiche melodie partenopee alle nuove generazioni. L’intento di mantenere vivo l’interesse e l’entusiasmo dei più affezionati, ha sempre caratterizzato le esibizioni della Nuova Orchestra Italiana.

Modernità e classicità si fondono, dando vita a ritmi unici, come solo l’ensemble napoletano riesce a fare da ben trent’anni, grazie all’intuizione geniale di Renzo Arbore, che ha consentito di continuare a mantenere in vita la sua creatura e la divulgazione della canzone napoletana riletta, seppur sempre nei limiti, nella continua ricerca di nuove sonorità.

“Napoli, tre punti e a capo” riesce a mantenere vivo l’interesse nei confronti della tradizione musicale napoletana, che da sempre ha molti estimatori anche nel resto del mondo. Grande merito di questa Orchestra, unica nel suo genere, è quello di essere riuscita a creare il perfetto connubio tra jazz, swing e blues, creando attorno a sé un pubblico appassionato.

Il concerto sarà l’occasione per ascoltare dal vivo brani immortali tra i quali “Luna Rossa”, “Era de maggio” e “O sarracino”. Erede del carisma musicale di Renzo Arbore, la Nuova Orchestra Italiana, è composta da voci appassionate e seducenti, accompagnate da gioiosi mandolini e da note musicali vibranti, che saranno suonate dal vivo da 14 talentuosi musicisti. Il canto di Gianni Conte, la seducente voce di Barbara Buonaiuto, i virtuosismi vocali e ritmici di Giovanni Imparato, la direzione orchestrale, il pianoforte e la voce di Massimo Volpe, le chitarre e le voci di Giordano Esposito, Michele Montefusco, Marco Manusso, Nicola Cantatore, le percussioni e la voce di Peppe Sannino, la batteria e la voce di Roberto Ciscognetti, il basso e la voce di Massimo Cecchetti, gli struggenti e festosi mandolini e le voci di Raffaele La Ragione, Salvatore Esposito e Salvatore della Vecchia sapranno esprimere in maniera sentita e gioiosa i classici della musica napoletana.

Un patrimonio musicale ampiamente apprezzato, quello della Nuova Orchestra Italiana, tanto da riuscire a conquistare il pubblico di tutto il mondo con concerti tenutisi da New York a Buenos Aires, da Londra a Parigi passando per Tokyo, Mosca, Rio de Janeiro, Toronto, Montreal, Caracas, Sidney, Melbourne, Shanghai e Pechino, ottenendo ovunque successi clamorosi.



“Napoli, tre punti a capo” riporta ai suoi meritati fasti la musica nata e composta a Napoli, quella rappresentata anche dai leggendari Roberto Murolo e Renato Carosone. Sarà un momento di travolgente felicità, lasciandosi coinvolgere dall’energia creata sul palcoscenico dalla Nuova Orchestra Italiana.