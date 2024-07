Amichevole Catanzaro – Chisola 3-0: vittoria con gol di Pompetti e doppietta di Pittarello

Il Catanzaro ok nella sua seconda amichevole del ritiro estivo, imponendosi con un netto 3-0 contro il Chisola. La partita, giocata a Morgex, ha visto i giallorossi dominare dall'inizio alla fine, con le reti di Pompetti e una doppietta di Pittarello tutte realizzate nel primo tempo. Questo successo segna un altro passo positivo nella preparazione del Catanzaro in vista della nuova stagione, mostrando una squadra in forma e ben organizzata sotto la guida dell'allenatore Caserta.

La Partita

Questa seconda amichevole per le Aquile, svolta nel ritiro di Morgex, ha visto una prestazione dominante del Catanzaro contro i torinesi del Chisola, squadra che milita nel Girone A della Serie D piemontese. Le reti sono state tutte segnate nel primo tempo: Pompetti ha aperto le marcature al 20’ minuto, seguito dalla doppietta di Pittarello.

Nel secondo tempo, il Catanzaro ha operato ben nove sostituzioni, mantenendo comunque il controllo del gioco. Gli uomini di Caserta hanno colpito due pali con Iemmello e Krajnc (con una deviazione del portiere sulla traversa) e sono andati vicinissimi al gol in almeno altre cinque occasioni, ma il risultato è rimasto invariato.

Intervallo e cerimonia

Durante l’intervallo, il team manager dell'US Catanzaro, Nino Scimone, ha consegnato una maglia al presidente della LND – FIGC e responsabile dei grandi eventi della Regione Valle d’Aosta, Marco Albarello. In cambio, Albarello ha donato un volume fotografico sulle bellezze della regione, sottolineando l'eccezionale accoglienza e collaborazione tra il club e le istituzioni locali.

La partita amichevole tra Catanzaro e Chisola è stata un'ottima occasione per le Aquile di testare la squadra e consolidare la collaborazione con le istituzioni locali. Con una prestazione dominante, il Catanzaro ha mostrato il proprio potenziale in vista della nuova stagione.

Risultato Finale e Marcatori

La partita amichevole tra Catanzaro e Chisola si è conclusa con una vittoria netta per 3-0 a favore del Catanzaro. I gol sono stati realizzati tutti nel primo tempo: al 20’ minuto da Pompetti e con una doppietta di Pittarello al 24’ e 29’ minuto.

Formazioni in Campo

CATANZARO – CHISOLA 3-0

MARCATORI: 20’ Pompetti, 24’ e 29’ Pittarello

CATANZARO I Tempo (4-2-3-1): Dini; Situm, Scognamillo, Brighenti, Rizzo; Petriccione, Pompetti; Volpe, Curcio, Rafele; Pittarello. All. Caserta

CATANZARO II Tempo: Pigliacelli; Piras, Antonini, Krajnc, Bonini; Pontisso, Pompetti (12′ Maiolo); Brignola, Biasci, Rafele (12′ Pagano); Iemmello. All. Caserta

CHISOLA: Bruno, Gironda, De Grassi, Viano, Benedetto, Conrotto, Rosano, Di Lernia, De Riggi, Lazzaro, Marcchisone. In panchina Montiglio, Algarotti, Audisio, Costa, Luxardo, Marmo, Spanò, Pirrotta, Rizq, Solavaggione, Suazo, Mazzone, Vagnati, Kane, Leka. All. Ascoli

ARBITRO: Andrea Bortolussi di Nichelino

1 assistente: Enrico Aimar di Nichelino

2 assistente: Simone Ambrosino di Nichelino (Fonte US Catanzaro 1929)