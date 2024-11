Amore mio per questa sera…, in scena a Palermo la tragicomica quotidianità del convivere

Il Teatro Apparte di Palermo alza il sipario sulla prima stagione “Trame e miraggi” 2024/2025. Rassegna organizzata da Panormos Officina Artistica in collaborazione con L’Incanto di Iris e Spazio Cultura. Si parte domenica 17 novembre alle ore 18.00 con “Amore mio per questa sera…”. Una gustosissima commedia in due atti scritta e diretta dal talento versatile di Lucia Incarbona.

«La rassegna “Trame e miraggi” ha come obiettivo quello di dare allo spettatore una visione ricca ed eterogenea delle opere che andranno in scena.» spiega Lucia Incarbona «Commedia, dramma, leggenda, storia, sono protagoniste nel mosaico della scelta attuata. Un cartellone di 13 spettacoli che ho l’onore di tenere a battesimo con “Amore mio per questa sera…”.»

In scena, Arianna Scuteri, Caterina Tarantino, Andrea Lombardo, Domenico Pane e Salvo Preti, interpretano due coppie sposate in crisi e un maggiordomo british made in Sicily. Una sola prerogativa: non farsi scoprire. Immaginate due donne, immaginate due uomini e ancora due ex compagne di scuola e due colleghi di lavoro. Immaginate due coppie, due appartamenti, due vite diverse e un improbabile cameriere. Seduti sulla vostra poltrona, vedrete scorrere i loro sogni e le loro nostalgie, tanta allegria, equivoci e colpi di scena.

“Amore mio per questa sera…” è una commedia frizzante, dai ritmi incalzanti, che vi catapulterà nelle teatrali vicissitudini dei 5 protagonisti. Nel turbinio di una storia divertente, spiritosa, esuberante, ma pur sempre possibile, probabile, verosimile. Insomma, la cronaca del matrimonio con le sue grossolane convinzioni, le ingenue contraddizioni e assurde conclusioni. Una trama che deride l’amore per celebrarlo.

«Se voglio parlare d’amore, di vita di coppia, non posso che farlo con il sorriso. Non c’è una risposta esatta all’argomento sentimento. Meno che mai a quello matrimonio!» conclude l’autrice e regista palermitana «Nessun giudizio o sentenza, solo la luce puntata sulla quotidianità del convivere. Per regalarci una risata sull’ordinaria routine che può diventare paradossale e follemente canzonatoria.»

Cosa muove il mondo? L’amore!? E cosa lo ferma? L’amicizia!? Forse l’uno, forse l’altro… forse entrambi. Due chiavi che danno il senso alla vita e a questo nuovo entusiasmante lavoro teatrale. L’appuntamento con “Amore mio per questa sera…” è al Teatro Apparte di Palermo (via Antonio Furitano, 5), domenica 17 novembre ore 18.00.

La prima stagione della rassegna “Trame e miraggi” 2024/2025 è realizzata grazie a Panormos Officina Artistica in collaborazione con L’Incanto di Iris e Spazio Cultura. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 091 8545217 / 091 7465443 (solo WhatsApp) o inviare un’email a [email protected].