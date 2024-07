Catanzaro l’ennesimo Infortunio di Andrea Ghion

CATANZARO – La sfortuna sembra non risparmiare l'U.S. Catanzaro 1929, con un altro infortunio che ha colpito il talentuoso centrocampista Andrea Ghion. Non è però l'unico a dover fare i conti con il destino avverso, poiché sia Ambrosino che Verna avevano già riportato infortuni in altre partite del Campionato e si apprestavano ad essere operati alla fine della stagione.

La tranquillità del Centro Sportivo di Giovino è stata improvvisamente interrotta da un incidente durante l'allenamento di Ghion, costretto a lasciare il campo in lacrime. L'entità dell'infortunio è ancora da valutare, ma l'emozione e il dolore manifestati dal giocatore fanno temere il peggio. Ghion non è solo un giocatore per il Catanzaro; è il cuore della squadra, il suo motore e la sua grinta.

Il tecnico dei giallorossi ha sottolineato l'importanza di Ghion per la squadra e l'unità del gruppo nell'affrontare questa situazione difficile. I tifosi, noti per il loro sostegno appassionato, hanno riversato sui social messaggi di solidarietà verso il loro idolo ferito.

Il club si è subito attivato per garantire a Ghion tutto il supporto necessario durante questo momento delicato, con la speranza di vederlo tornare in campo più forte di prima. La comunità di Catanzaro si è stretta intorno al giocatore, dimostrando il proprio affetto e sostegno incondizionato.

Con il sostegno di tutta la città, il messaggio per Andrea è chiaro: Forza Ghion, il leone giallorosso tornerà a ruggire più forte di prima.