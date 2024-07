Anna Maria Esposito presenta il suo libro: "Anime"

Cosa succede alla nostra anima dopo la morte? Non abbiamo certezze, senon quelle che, ognuno di noi, in base al suo credo e alle sue convinzioni, può usare come aiuto e sostegno per vivere nel migliore dei modi la propria esistenza terrena.

Qualcosa in più, osservando le cose da una certa angolazione e secondo un determinato punto di vista, cerca di spiegarci con le sue teorie e secondo un suo percorso ben delineato, Anna Maria Esposito nel suo bel libro dal titolo “Anime” che sarà presentato a S.Caterina Dello Ionio presso il Diving Center Lungomare il 26 luglio 2024 alle ore 2130.

La presentazione sarà animata dalle sonorità musicali e vocali di Roberto Carlotto già Dik Dik e dal Maestro Tenore Amerigo Marino.

Voce narrante: Luciano Procopio, Radio CRT, conosciuto anche come The Voice.

Il libro in nuce

Le anime si riconoscono, si cercano, si rincorrono, sono legate da un filo rosso invisibile, indissolubile… vivono dentro di noi. Secondo la teoria della reincarnazione le nostre anime tornano sulla terra più volte, scegliendo, di volta in volta, nuovi involucri in cui vivere. Lo scopo è lo sviluppo spirituale. Veniamo in questo mondo con un progetto dell’anima, da perseguire che dimentichiamo ben presto a seguito dell’educazione sociale e della cultura competitiva in cui viviamo, ma non solo. Esiste, infatti, la legge dell’oblio che annulla, al momento della nuova reincarnazione, tutto ciò che si è stati, proprio per non essere inibiti dal ricordo di esperienze negative vissute in epoche precedenti. Secondo la dottrina della metempsicosi, l’anima dopo la morte, si reincarna in altri organismi umani, animali, vegetali o minerali fino alla definitiva liberazione della materia, dunque anche i nostri amici a quattro zampe hanno un karma. Ma in definitiva, in ogni viaggio dell’Eroe è il libero arbitrio a farla da padrone.

Il pensiero di Anna Maria Esposito

“Il libro – afferma Anna Maria Esposito - nasce da una mia credenza in un’antica teoria orientale che riguarda la Reincarnazione, secondo la quale le nostre anime tornano sulla terra più volte, scegliendo di volta in volta, nuovi involucri in cui vivere. Lo scopo è lo sviluppo spirituale. Veniamo in questo mondo con un progetto dell’anima da perseguire, che ben presto dimentichiamo a seguito dell’educazione sociale e della cultura competitiva in cui viviamo, ma non solo”.

“Esiste, infatti, la legge dell’oblio che annulla, al momento della nuova reincarnazione, tutto ciò che si è stati, proprio per non essere inibiti dal ricordo di esperienze negative vissute in epoche precedenti. Secondo la dottrina della metempsicosi, - spiega ancora l’autrice - l’anima, dopo la morte, si reincarna in altri organismi umani, animali, vegetali o minerali fino alla definitiva liberazione della materia, dunque anche i è nostri amici a quattro zampe hanno un Karma. Ma in definitiva, in ogni viaggio dell’Eroe è il libero arbitrio a farla da padrone. L’Anima è da sempre il tratto distintivo dell’umanità, il concetto che ha affascinato migliaia di artisti, pensatori, scienziati. Quel che si cela dietro l’estetico involucro dell’individuo, oltre il suo corpo, quel filamento di connessioni che si correlano al sentimento e al dubbio. “Anime” – conclude la Esposito - è una raccolta poetica che ripercorre e riscopre i tanti frammenti che compongono l’animo umano, corredata da immagini suggestive. Quale altro nome avrebbe potuto avere, se non «Anime»”?

“Un grazie di cuore – aggiunge, infine, Anna Maria Esposito - alla organizzatrice Connie C. Romeo; a Maria Antonietta De Francesco, che avrà il compito di presentare il mio libro con il garbo e la professionalità che la contraddistinguono; non ultimo alle istituzioni nella persona del primo cittadino Francesco Severino”.

Biografia dell’autore:

Anna Maria Esposito nasce a Lucerna, Svizzera, professionista caleidoscopica e multiforme, ha al suo attivo ben più di una abilità. Giornalista, conduttrice radiofonica e televisiva, erborista ed amante delle scienze esoteriche, trasferisce la sua conoscenza nella vita, trasmutando i sogni quotidiani in magiche realtà. Scrive poesie sin da bambina. Recentemente si è avvicinata ad un nuovo genere per trasmettere le sue energie magnetiche ed “Amazzone” è proprio l’audio libro di poesie che detiene tutta la sua luce interiore. Una raccolta musicata dal notissimo artista, Roberto Carlotto già Dik Dik alias Hunka Munka. Attualmente sentite la sua intensa vibrazione vocale sulle inebrianti onde di Radio CRT, nel programma da lei ideato e condotto che prende il nome di “Blaterando”. Anna Maria Esposito è annoverata: nell’Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei 2021 Aletti Editore, La “Panchina dei versi”, II edizione, Aletti Editore, Il Federiciano Amaranto 2022, Aletti Editore. Si è dedicata poi anche alla narrativa nel libro saggio “Da un’avversità nasce un’opportunità”, Biblios Edizioni. Autrice di una raccolta di poesie, “Enigma”, un viaggio a ritroso nelle emozioni di vite precedenti, che riemergono nel presente, coprodotta con la Casa Editrice Internazionale El Doctor Sax.