Antonio Farinaro sindaco, il 2 giugno presentazione candidato Daniele Luciano presso l’Etoile

AVERSA. “Voltiamo pagina per un’Aversa migliore, insieme!”. E’ l’appello di Daniele Luciano, candidato consigliere nella lista “Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni” Aversa, a sostegno del candidato sindaco Antonio Farinaro. In vista delle elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno, il giovane ha organizzato un incontro presso l’Etoile Cafè Lounge”, in via Salvo d’Acquisto ad Aversa, alle ore 21:00 del prossimo 2 giugno 2024.

Alla serata saranno presenti: l’on. Gimmi Cangiano, l’on. Marco Cerreto, On. Alfonso Piscitelli, on. Alberico Gambino, Italo Cirielli (membro esecutivo Gioventù Nazionale), Antonio Farinaro (Candidato sindaco), Michele Ferrara (Commissario Cittadino Fratelli d’italia), Diego Della Vecchia (Presidente provinciale CN), Giuseppe Mariniello (Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia) e Luigi Abate (Assessore allo Sport). L’evento sarà moderato da Alessandra Vigliotti.

“Dopo aver raggiunto traguardi di caratura nazionale ed internazionale in ambito sportivo, è arrivato il momento di mettermi in gioco e scendere in campo per tutti i giovani di questo territorio, per farmi portavoce delle difficoltà quotidiane che affrontano - dichiara Daniele Luciano -. E’ un evento unico per la nostra città, a cui presenzieranno persone importanti della politica locale e nazionale. La mia idea è far sì che la politica diventi un collante tra le generazione del passato e quelle del futuro. Sono fermamente convinto che i giovani di talento e volenterosi di fare qualcosa di concreto per Aversa, meritino gli spazi giusti e vengano maggiormente considerati. La nostra è una città ricca di potenziale, di parchi, di storia. Non posso fare false promesse - conclude -, ma il mio impegno lo posso garantire”.