Apertura del Giubileo dei giornalisti: riflessioni su intelligenza artificiale e comunicazione

L'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace è presente a Roma per il Giubileo dei giornalisti che si è aperto con il convegno nazionale dal titolo “2025: AI Confini della comunicazione”, un evento che sta offrendo un’importante occasione di riflessione sull’evoluzione della comunicazione nell’era dell’intelligenza artificiale.

Da Roma vogliamo ringraziare il nostro Arcivescovo Monsignor Claudio Maniago che sta sostenendo con grande entusiasmo il nostro servizio pastorale e professionale nella Chiesa e nel contesto territoriale.

Al Presidente dell'Ordine dei giornalisti Giuseppe Soluri, a tutti i colleghi delle redazioni e del mondo della comunicazione della nostra diocesi, il nostro grazie per la costante collaborazione e sinergia.

Facciamo nostro il messaggio di Mons. Domenico Pompili, presidente della Commissione episcopale per la cultura e le comunicazioni, che aprendo i lavori del convegno, in concomitanza con la festa di San Francesco di Sales, ha evidenziato come il paradosso dell’intelligenza artificiale, tema dell'incontro, sia quello di richiamare l’uomo all’importanza dell’intelligenza naturale.

“Persi nei cloud, non abitiamo più la terra e il cielo,” ha dichiarato, sottolineando il rischio di allontanarsi dalla realtà concreta e invitando tutti a riscoprire la centralità delle relazioni autentiche e della presenza fisica nella vita quotidiana.

Il Giubileo del mondo della comunicazione che vivremo in questi giorni sarà certamente un’occasione per vivere concretamente i segni della fede attraverso il pellegrinaggio, simbolo di un cammino comune e di condivisione.

Il Giubileo dei giornalisti ci aiuta ad aprire una finestra su questioni di grande attualità, ponendo al centro il ruolo della tecnologia nel comunicare e il bisogno di mantenere saldo il legame con l’umano e con i valori profondi della comunità.

Da Roma, Ufficio Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace