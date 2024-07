Approvati i finanziamenti per la videosorveglianza urbana: 23 Comuni calabresi pronti ad aumentare la sicurezza

Prefettura di Catanzaro conferma l'assegnazione dei fondi per contrastare la criminalità diffusa"

In Prefettura di Catanzaro, si è svolta una riunione decisiva del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'obiettivo principale? L'approvazione delle progettualità avanzate da 23 Comuni della provincia, mirate all'accesso ai finanziamenti destinati alla videosorveglianza urbana per l'anno 2023.

Presieduta dal prefetto, l'incontro ha visto la partecipazione dei vertici delle forze dell'ordine, del comune capoluogo e dei rappresentanti degli enti locali interessati. Un'occasione cruciale per analizzare nel dettaglio i progetti presentati, supportati dal parere tecnico della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato, nonché per identificare le prioritarie esigenze di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali diffuse e predatori, espresse dai referenti delle amministrazioni proponenti.

Dopo un'attenta valutazione delle proposte e una ricognizione dei Patti per l'attuazione della sicurezza urbana siglati in passato, il prefetto e i sindaci dei comuni che hanno presentato nuove progettualità hanno sottoscritto sei nuovi Patti, confermando così il loro impegno nella lotta alla criminalità e nell'aumento della sicurezza pubblica.

Ecco l'elenco dei Comuni ammessi ai finanziamenti, reso pubblico il 23 aprile 2024:

- Andali

- Associazione Comuni di Chiaravalle Centrale e Cardinale

- Carlopoli

- Cenadi

- Cortale

- Cropani

- Curinga

- Davoli

- Decollatura

- Guardavalle

- Jacurso

- Magisano

- Marcedusa

- Martirano

- Olivadi

- Pentone

- San Pietro a Maida

- Sant'Andrea Apostolo dello Ionio

- Serrastretta

- Sersale

- Settingiano

- Soverato

- Soveria Mannelli

Questo importante passo testimonia l'impegno concreto delle istituzioni locali nel promuovere il benessere e la sicurezza dei cittadini, tramite l'implementazione di sistemi di videosorveglianza moderni ed efficienti.