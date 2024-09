Ardore-Calcio: dopo 30 anni scatta domani il via alla nuova avventura in “Eccellenza” per l’Ardore.

I campionati dilettantistici, questo fine settimana, sono ai nastri di partenza per una nuova ed esaltante avventura sportiva e calcistica in particolare.

L’attesa per l’inizio viene vissuta quasi in maniera spasmodica all’interno della comunità Ardorese che, dopo 32 anni (era la stagione calcistica 1992/93), ritorna a competere nel massimo campionato dilettantistico regionale…Eccellenza!

Un risultato maturato sul campo dopo una stagione (quella 2023/24) condotta quasi sempre al vertice della classifica e conclusa con 66 punti, frutto di ben 20 vittorie, 6 pareggi e solo 2 sconfitte, realizzando 67 reti e subendone soltanto 16, evidenziando, di fatto, la miglior difesa ed il miglior attacco del campionato di promozione.

C’è da evidenziare che all’avvio del torneo 2024/25, l’Ardore Calcio si presenterà con una veste completamente rinnovata, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto organico e tecnico, ma anche societario grazie all’ingresso di nuovi soci che hanno immesso nuova ed importante linfa nel sodalizio amaranto guidato sapientemente dal Presidente Eugenio Minniti.

Pertanto, è particolarmente euforico il Presidente Minniti, che ha condotto insieme ai suoi stretti collaboratori una campagna acquisti definita dallo stesso “oculata ed importante”, un’attività di mercato studiata fin nei minimi particolari anche con il nuovo Mister, Alberto Criaco, fresco di elezione come miglior allenatore per il 2024 del campionato regionale di Eccellenza.

Il Presidente però, come suo solito, ama volare basso ed ha dichiarato come obiettivo principale della società quello di voler realizzare una “salvezza tranquilla”, senza precludersi però la possibilità, se le condizioni lo consentiranno, di centrare l’ingresso almeno nei play off.

Oltre a ciò è di particolare rilevanza anche la valorizzazione dei tanti giovani presenti nell’organico, sia già inseriti che nuovi, giovani che già l’anno scorso si sono messi in luce (Mazzone e Politanò) al punto di essere convocati dai tecnici della LND nella rappresentativa della Calabria che ha ben figurato nel torneo delle Regioni, giungendo in finale (poi persa contro il Piemonte-Valle D’Aosta), ma disputando un torneo strepitoso e positivo sotto ogni punto di vista.

In vista della prima di campionato, che l’Ardore disputerà nello stadio di Contrada Vescovado domenica 15/09/2024 con inizio alle ore 15.30, contro la forte formazione del Bocale Calcio Admo del Presidente Cogliandro (squadra detentrice della Coppa Italia Dilettanti 2024), la problematica ancora aperta è quella relativa all’accessibilità alla tribuna coperta, un dilemma che anche l’anno scorso ha causato non poche difficoltà, ma che adesso, grazie al tempestivo intervento del Sindaco Giuseppe Campisi, da sempre vicino ai colori amaranto, sembra essere arrivata in dirittura d’arrivo e, quindi, all’apertura definitiva al pubblico ed ai tifosi.

Che l’ambiente sia sereno e tranquillo lo testimonia il fatto che neanche la sicura assenza di alcuni titolari preoccupa lo staff tecnico, staff che ha già in mente le carte giuste da giocare per sopperire adeguatamente alle dèfaillance.

Infatti, sia il tecnico che il presidente sono convinti che il pubblico ardorese saprà dare ai giocatori la giusta spinta emotiva per addivenire ad un risultato positivo che coincida, possibilmente, con una vittoria.

L’occasione, tra le altre cose, è propizia anche per lanciare un avviso ai naviganti, cioè al mister, ai ragazzi ed al pubblico affinché gli sforzi societari vengano alla fine ripagati dal sostegno continuo, affettuoso e passionale di tutte le componenti che, come spesso è accaduto in passato, rappresentano l’uomo in più per conseguire importanti e positivi risultati… a partire già da domenica prossima. Buon campionato Ardore!