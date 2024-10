Ardore-Calcio: gli amaranto steccano in casa dopo cinque anni. Passa meritatamente il Praia Tortora.

Partita subito in discesa per l’Ardore (4 punti in classifica frutto di altrettanti pareggi) che ieri, allo stadio di Contrada Vescovado, ha incontrato la forte squadra del Praia Tortora (12 punti) ben guidata dal tecnico Aita.



Infatti, dopo solo 3’ minuti di gioco, l’arbitro Sig. Zampieri di Rovigo (buona la sua direzione di gara) ha fischiato un rigore per i padroni di casa per un fallo in area subito da Figliomeni buttato giù nel corso di una mischia a pochi metri dal portiere Rendic (Praia T.).



Sul dischetto si è presentato lo stesso Figliomeni, che con un preciso tiro insacca alla destra del portiere e sigla il vantaggio per gli amaranto di mister Criaco (1-0).

L’incontro sembra essere in discesa per gli amaranto e prosegue senza particolari sussulti fino alla mezz’ora circa quando è Grosso, per il Praia T. (35’ pt), ben servito da un compagno che sfrutta un errore difensivo e da poco dentro l’area batte con un preciso tiro Fraga (1-1).



Nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo le squadre non si fanno male e chiudono in parità la prima frazione di gioco.



Al rientro in campo si nota subito una maggiore verve degli ospiti che tengono bene e meglio la palla e di conseguenza anche il centrocampo, mentre i padroni di casa sembrano più molli sulle gambe e con la testa lasciata negli spogliatoi.



Infatti, sono quasi sempre i biancoazzurri ospiti ad arrivare per primi sulla palla e a menar le danze, mentre la retroguardia amaranto spesso si trova in affanno anche se non subisce mai rischi concreti.



La parità si sblocca però al 15’ st, con un’azione da manuale che si sviluppa sulla destra con Petrone che approfitta di un altro errore amaranto a centrocampo e dopo un rimpallo favorevole s’invola sulla fascia destra, giunto in fondo riesce a crossare a rimorchio verso il centro dell’area piccola dove si fionda come un falco Maitini che ribatte in rete per il vantaggio ospite (1-2).

Poi girandola di sostituzioni, soprattutto per l’Ardore, che si rende pericoloso soltanto negli ultimi minuti della partita, prima con un tiro dalla distanza di Mazzone (subentrato alla mezz’ora a Fazzolari) che impegna molto Rendic che fa appena in tempo a smanacciare la palla che si stava insaccando, e poi con una rete di Tromba ben servito al centro dell’area piccola da un cross proveniente dalla sinistra, lo stacco di testa infila centralmente Rendic, ma l’arbitro su precisa segnalazione dell’assistente di linea annulla giustamente per fuorigioco.



Subito dopo il triplice fischio finale decreta la vittoria del Praia Tortora che con questi tre punti vola in classifica a 15 punti e conquista il secondo posto solitario alle spalle della forte Vigor Lamezia (17 punti).



Domenica prossima il Praia T. incontrerà in casa l’Isola Capo Rizzuto (11 punti), mentre l’Ardore andrà a far visita al Cittanova (11 punti).

Al termine dell’incontro, nel corso delle interviste del dopo partita, il Presidente dell’Ardore Eugenio Minniti è apparso molto contrariato dalla deludente prestazione della sua squadra, delusione dettata non tanto dal gioco tutto sommato accettabile, quanto dal rilassamento mentale evidenziato dalla squadra soprattutto nella ripresa.



“Faccio i complimenti ai ragazzi del Praia Tortora che fino ad ora mi è sembrata la squadra migliore che abbiamo incontrato. Di contro sono molto dispiaciuto perché oggi ho visto una squadra viva e presente soltanto nei primi 15/20 minuti, poi è come se fosse uscita dal campo lasciando il pallino in mano agli ospiti che ne hanno subito e meritatamente approfittato. Questo più che un problema tattico credo sia una questione mentale che va assolutamente affrontata e risolta. Già martedi sarò al campo, nonostante i tanti impegni lavorativi, per cercare di spronare la squadra insieme al mister e ottenere così quell’impegno che i ragazzi, come la società, sta mettendo in campo per affrontare una stagione in linea con quelli che sono i nostri obiettivi”

Dall’altra parte, mister Aita è sembrato molto soddisfatto non solo dal risultato ma soprattutto dalla prova dei suoi ragazzi che riescono ogni domenica a mettere in campo alla perfezione le sue indicazioni.



“I tre punti conquistati in un campo difficile come questo di Ardore sono importanti, ma lo è di più la prova dei ragazzi che hanno dimostrato maturità - nonostante la giovane età - e piena responsabilità nell’impegno profuso. Il nostro obiettivo primario rimane, come sempre detto, la salvezza ed i tre punti di oggi ci avvicinano alla meta cui mancano venticinque punti per essere raggiunta”

Risultato: Asd Ardore Calcio 1 - Asd Praia Tortora 2

Reti: al 3’ pt Figliomeni su rigore (Ardore); 35’ pt Grosso (Praia Tortora); 15’ st Maitini (Praia Tortora)

Le formazioni:

Asd Ardore Calcio: Fraga 6; Langata 6; Virgara 5,5 (19’ st Koffi 5,5); Sbrascini 6 (32’ st Agguero 5,5); Murdaca 6; Nucera 6,5; Panetta 6,5 (42’ st Tromba 6); Condarcuri 6 (34’ st Archinà 5,5); Figliomeni 6,5; Falzetta 6; Fazzolari 6,5 (30’ st Mazzone 6,5). All. A. Criaco 6

Asd Praia Tortora: Rendic 6; Grosso 6,5; Carrozzino 6; Bert 6,5; Carballo 6; Gonzales 6; Osso 6,5; Maitini 7; Rivadero 6,5; Petrone 6,5 (43’ st Baca sv); Garcia 6,5. All. A. Aita 6,5

Arbitro: Zampieri di Rovigo 7