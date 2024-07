Ardore-Calcio: vicini al traguardo! con cinque reti l'Ardore demolisce il Maida.

ARDORE 08 APR - L’Ardore stravince l’incontro contro l’Atletico Maida (5-1) e si avvicina sempre più al traguardo finale che porta al salto di categoria (Eccellenza). Ormai il divario tattico e tecnico con le altre squadre del campionato di Promozione-gironeB salta subito agli occhi, e agli avversari non resta altro che cercare di limitare i danni. Anche stavolta, la vittoria degli uomini di mister Criaco-Maviglia è stata lampante e numericamente consistente (5-1), infatti sono stati cinque i palloni che il buon Iozzo (Maida) ha dovuto raccogliere in fondo alla rete di cui quattro scagliati dal bomber Mimmo Bruzzaniti che con questo poker raggiunge quota 20 e la vetta della classifica dei cannonieri ed una realizzata da Zampaglione (200 in carriera!).

L’incontro è stato subito in discesa (siamo al 1’) per i padroni di casa favoriti da un calcio di rigore giustamente concesso dall’arbitro Basile di Vibo Valentia. Dal dischetto Bruzzaniti non sbaglia e spiazza il portiere ospite portando in vantaggio (1-0) gli amaranto. Gli ospiti cercano di reagire ma l’Ardore, in scioltezza, gestisce bene la partita portando a due le reti di vantaggio (sempre con Mimmo Bruzzaniti) a tre minuti dal termine della prima frazione di gioco (2-0). Nella ripresa il canovaccio è lo stesso, Ardore padrone del campo e Maida che cerca di riorganizzarsi per impensierire i padroni di casa, cosa che gli riesce al 5’ st con Torres che approfitta di una disattenzione del reparto difensivo e da pochi passi ribatte in rete un tiro a rimorchio proveniente dall’out destro (2-1). La rete degli ospiti non trova seguito anche perché il pallino è sempre in mano a Maviglia e compagni, ed infatti nel giro di un paio di minuti è ancora Bruzzaniti a farsi sentire con una sonante doppietta (14’ e 16’ st per il 4-1) che tarpa le ali in via definitiva alle speranze del Maida che non può far altro che prendere atto della netta superiorità degli amaranto. A chiusura del match è l’altro bomber Zampaglione a ruggire e fissare il punteggio finale sul 5-1, rete (la numero 200 in carriera!) che scatena l’apoteosi dei tifosi sugli spalti e dei compagni di squadra in campo che lo festeggiano a dovere.

A tre giornate dal termine e con sette punti di vantaggio sui nove disponibili il traguardo della meritata promozione sembra ormai cosa fatta, anche se il Presidente Minniti continua a predicare calma e pazienza…ci sarà modo di festeggiare adeguatamente la promozione a tempo debito. Per la cronaca basta anche un pareggio nella prossima trasferta di Rosarno per scatenare l’inferno, calcisticamente parlando.

Le dichiarazioni.

Minniti: “Oggi abbiamo fatto una bella partita contro un avversario tosto, infatti il Maida è una delle due squadre (l’altra è il Gallico Catona) che ci ha battuto all’andata facendoci un po’ soffrire. Oggi, invece, è stata una giornata di festa perché la vittoria è stata netta sul campo. Sono molto contento anche perché i nostri bomber si sono fatti sentire soprattutto Mimmo Bruzzaniti che ha realizzato un poker di reti che lo proietta al vertice della classifica dei marcatori (con 20 goal) e Zampaglione ha invece raggiunto i 200 goal in carriera. Con il pareggio odierno del Capo Vaticano i nostri punti di vantaggio salgono a sette, e con tre partite che mancano all’appello credo che questo possa essere un buon vantaggio per conseguire il salto di categoria, fatto che potrà già avvenire nella prossima trasferta di Rosarno, ma è giusto stare con i piedi per terra fino a quando la matematica non ci consegnerà le chiavi della promozione. Questo sarà un risultato importante non solo per la nostra compagine ma anche per tutto l’ambiente sportivo e sociale ardorese, ambiente che in questi ultimi anni ha fatto veramente passi da gigante per emergere e migliorare sotto ogni punto di vista”

Stranges: “Sicuramente volevamo fare un po’ di più ma il rigore subito già al 1’ minuto ci ha penalizzato mettendo la partita in salita. Nonostante ciò abbiamo tenuto bene il campo avendo in qualche frangente anche un minimo di predominio territoriale, poi però il goal del raddoppio dell’Ardore ci ha tagliato le gambe. Nella ripresa siamo riusciti ad accorciare le distanze e a rientrare in partita però la differenza dei valori tattici e tecnici hanno fatto la differenza anche perché eravamo messi male a causa dei tanti infortuni che abbiamo dovuto registrare in queste ultime giornate di campionato. La cosa che mi sento di affermare con certezza è che il Maida venuto oggi qui a giocare non era certamente il miglior Maida anche se i ragazzi (in certi momenti c’erano in campo anche 6/7 under che non sono pochi) tutto sommato ritengo si siano ben comportati. Per quanto riguarda il futuro di queste tre ultime partite posso dire che non siamo noi ad essere padroni del nostro destino in quanto la nostra situazione può variare, in meglio o in peggio, in considerazione dei risultati che faranno gli altri, ad iniziare dall’Ardore che domenica prossima affronterà La Virtus Rosarno nostra diretta concorrente per i playoff. Noi ci speriamo e ci crediamo fino alla fine”

Il tabellino.

Risultato: Ardore Vs Atletico Maida: 5 - 1

Marcatori: 1’ pt Bruzzaniti (rigore), 42’ pt Bruzzaniti, 5’ st Torres, 14’ e 16’ st Bruzzaniti, 39’ st Zampaglione

Le formazioni.

Ardore: Beltramella 6; Mazzone 6,5 (1’ st Muià 6); Audino 6; Luciano 6; Maviglia 6,5; Bottiglieri 6 (20’ st Marino 5,5); Libri 6,5; Huerta 6; Glicora 6 (21’ st Politanò 6); Bruzzaniti 7,5 (20’ st Zampaglione 6,5); Gliozzi 6 (21’ st Quelas 6). All. Criaco 6,5

Atl. Maida: Iozzo 6; Perugino 6; Michienzi 6,5; Gutierrez 6,5 (8’ st Arcieri 5,5); Romagnuolo 6 (1’ st Simonetta 5,5); Grande 6 (22’ st Scalise 5,5); De Miinicis 6,5 (22’ st Camara 6); Perri 6, Torres 6,5; Scalise 6 (1’ st De Fazio 5,5); Iudicielli 6. All Stranges 6,5:

Arbitro: Basile di Vibo Valentia 6,5





Pasquale Rosaci