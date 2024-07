Ardore-Elezioni Comunali 2024: Stravince (ancora) Giuseppe Campisi, che ritorna ad essere Sindaco.

ARDORE (RC), 10 GIU - E come disse il buon Enzo Tortora alla ripresa della nota trasmissione televisiva "Portobello", dopo le tristi vicende giudiziarie che lo coinvolsero ingiustamente, anche per Giuseppe Campisi, neo Sindaco di Ardore (Lista “Insieme per Ardore”) la frase è la stessa: “E allora…dov’eravamo rimasti?” Infatti, grazie all’exploit ottenuto nelle comunali dello scorso 8 e 9 giugno 2024, Giuseppe Campisi ritorna in sella alla macchina amministrativa del suo Comune e lo fa dopo un breve periodo di standbay (commissariamento del Comune decretato a pochi mesi dalla regolare scadenza del mandato elettorale). Ricordiamo che appena un anno fa, la Giunta Campisi venne disarcionata a causa della sfiducia subita in maniera trasversale da alcuni suoi Consiglieri di maggioranza che si unirono a quelli di opposizione, mossa che sancì lo scioglimento del Consiglio Comunale. A distanza di un anno, la nuova tornata elettorale lo ha visto trionfare confermando la volontà del popolo ardorese di voler continuare sulla scia tracciata da Campisi nei primi quattro di amministrazione. Questa volta i voti sono stati 1689 per una percentuale pari al 59,1%, mentre per il suo avversario, Gianfranco Sorbara (Lista “Ardore Domani”) le preferenze sono state 1165 pari al 40,9 %. Quindi uno scarto di circa 19 punti che sanciscono una vittoria netta e schiacciante, numericamente vicina a quella precedente del 2019 quando Campisi s’impose su Teotino con uno scarto di quasi 18 punti (1706 voti contro 1203).

Nel momento della certezza della vittoria, Giuseppe Campisi, all’interno della sua sede elettorale, attorniato dai tanti fans ed amici, ha voluto rilasciare la seguente dichiarazione: “Voglio ringraziare tutti gli ardoresi per come ci sono stati vicini in questa campagna elettorale e per le tante belle parole che hanno avuto nei miei e nei nostri confronti. Voglio ringraziare e dedicare questa vittoria soprattutto al Dottore Grenci, una splendida persona che mi è stata sempre vicino nonostante le sue condizioni di salute, e se oggi siamo qui lo dobbiamo proprio a lui. Stasera voglio festeggiare, e lo voglio fare con tutta la mia squadra e con gli ardoresi, da domani inizieremo a pensare al da farsi, ci metteremo al lavoro e lavoreremo sodo come sempre abbiamo fatto in questi anni per portare sempre più in alto Ardore e la nostra meravigliosa comunità”

Nel riconoscere la sconfitta, Gianfranco Sorbara, che è apparso molto deluso e contrariato, ha detto: “Purtroppo, non è andata come avremmo voluto, pazienza. Pensavo, anzi speravo, che Ardore avesse finalmente voglia di una ventata di freschezza, di novità. di qualcosa di diverso e, invece, ha preferito scegliere l’usato sicuro. C’è tanta delusione ed alle esultanze sguaiate e irrispettose, io preferisco rispondere manifestando la speranza che il nuovo esecutivo possa mettere finalmente al centro della loro attività politica Ardore e le necessità primarie degli ardoresi, lasciando stare i fronzoli ed il superfluo. Tutti i componenti della nostra lista sono stati encomiabili per impegno e correttezza nell’interloquire con la cittadinanza, ogni singolo componente ha dato l’anima e, anche se non è stato sufficiente, non hanno nulla da rimproverarsi. Faccio i miei più sinceri auguri alla compagine che ha vinto, con l’augurio che possano amministrare e fare tante cose buone per la nostra comunità, il tempo (5 anni) c’è e mi pare più che sufficiente, buon lavoro”

Nel corso del pomeriggio hanno avuto inizio i primi festeggiamenti, che sono poi proseguiti durante la serata con la partecipazione di gran parte della cittadinanza ardorese. Al neo Sindaco i migliori Auguri di buon lavoro.

Pasquale Rosaci