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Arrestato a Eboli con 3,5 chili di cocaina

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Arrestato a Eboli con 3,5 chili di cocaina
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Un uomo di 53 anni, di origine napoletana, e' stato arrestato dai carabinieri a Eboli, in provincia di Salerno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'operazione, condotta con l'ausilio di un'unità cinofila del Nucleo di Sarno, ha permesso di sequestrare un ingente quantitativo di droga.

Il ritrovamento della cocaina

Durante il controllo, i militari hanno trovato 3,5 chili di cocaina suddivisi in 32 involucri, pronti per essere immessi sul mercato. La droga, se venduta al dettaglio, avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro. L'uomo e' stato bloccato prima che potesse allontanarsi.

L'utilizzo delle unità cinofile

Il cane del Nucleo cinofili di Sarno ha avuto un ruolo decisivo nell'individuazione dello stupefacente. Queste unità specializzate sono addestrate per fiutare anche piccole quantita' di droga e rappresentano uno strumento fondamentale nelle operazioni di contrasto allo spaccio.

Le accuse e le conseguenze

L'arrestato dovra' ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio. Dopo le formalita' di rito, e' stato associato al carcere in attesa dell'udienza di convalida. Le indagini proseguono per risalire all'eventuale rete di complici e canali di approvvigionamento.


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arresto cocaina eboli spaccio stupefacenti carabinieri sarno unità cinofile detenzione fini salerno cronaca

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