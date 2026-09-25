Incidente a Cuneo, scontro tra due camion a Ronchi: morti entrambi gli autisti

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Tragedia nelle prime ore del mattino in via Roero, nei pressi dello stabilimento Michelin. Uno dei mezzi pesanti trasportava vitelli, rimasti incolumi

Violento scontro tra mezzi pesanti alle porte di Cuneo

Gravissimo incidente stradale a Cuneo nelle prime ore del mattino. Due camion si sono scontrati intorno alle 5.30 lungo via Roero, nelle immediate vicinanze dello stabilimento Michelin, nella frazione Ronchi.

L’impatto è stato particolarmente violento e per i due autisti dei mezzi pesanti non c’è stato nulla da fare. Entrambi sono morti sul colpo. Restano da chiarire la dinamica dello schianto e le circostanze che hanno portato alla collisione.

Vigili del fuoco e soccorritori sul luogo dell’incidente

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118.

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Le operazioni si sono concentrate sulla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area. La presenza dei mezzi incidentati ha richiesto un intervento complesso, con possibili conseguenze anche sulla circolazione nella zona di Ronchi.

I carabinieri hanno eseguito i primi rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente tra camion. Tra gli elementi da accertare ci sono la direzione di marcia dei due mezzi e le condizioni della strada al momento dello scontro.

Incolumi i vitelli trasportati da uno dei camion

Uno dei camion coinvolti trasportava alcuni vitelli. Secondo le prime informazioni, gli animali sarebbero rimasti incolumi nonostante la violenza dell’impatto.

La loro presenza ha reso ancora più delicate le operazioni di recupero e di gestione dell’area interessata dall’incidente.

Sale il numero delle vittime sulle strade della provincia

Con la morte dei due conducenti, il numero delle vittime della strada in provincia di Cuneo nel 2026 sale a 32. Un bilancio particolarmente grave, aggravato da un’altra tragedia avvenuta appena il giorno precedente.

A Cervignasco, nel territorio saluzzese, aveva infatti perso la vita la 38enne Abigail Romagnolo in un diverso incidente stradale.

La successione ravvicinata di episodi mortali riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale, soprattutto lungo le arterie percorse quotidianamente da camion e veicoli commerciali. Ulteriori elementi sull’incidente di Ronchi potranno emergere dagli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine.