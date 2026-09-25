Meteo Italia, dal maltempo al Sud al ritorno dell’anticiclone nel weekend

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Rovesci e temporali interessano ancora le regioni meridionali, mentre sul resto del Paese prevalgono condizioni più asciutte. Tra sabato e domenica torneranno sole e stabilità, con temperature in progressivo aumento

Una veloce circolazione depressionaria alimentata da correnti orientali sta determinando una fase di maltempo al Sud, con piogge irregolari e temporali localmente intensi. Qualche fenomeno coinvolgerà inizialmente anche parte del Centro, mentre sulle regioni settentrionali il tempo rimarrà generalmente asciutto.

La situazione cambierà rapidamente nel corso del weekend del 26 e 27 settembre. Il progressivo rinforzo dell’alta pressione favorirà il ritorno del sole su gran parte dell’Italia, lasciando soltanto una residua instabilità sulla Sicilia orientale e lungo i settori ionici.

Previsioni meteo di venerdì 25 settembre

L’anticiclone rimane momentaneamente sbilanciato verso il Nord Italia. Sul Mezzogiorno è invece attiva una piccola area di bassa pressione, responsabile di rovesci e temporali.

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Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, anche se sulle regioni meridionali sarà avvertibile una temporanea diminuzione.

Meteo al Nord

La pressione torna gradualmente ad aumentare da ovest. La giornata trascorrerà con condizioni prevalentemente asciutte, anche se il cielo apparirà a tratti irregolarmente nuvoloso.

Una maggiore copertura potrà interessare l’Emilia Romagna durante le prime ore del giorno. I venti soffieranno soprattutto dai quadranti settentrionali, mentre le temperature massime risulteranno in lieve calo.

I valori diurni saranno generalmente compresi tra 22 e 24 gradi, con punte fino a 26 gradi ad Aosta e Genova.

Meteo al Centro e in Sardegna

Un rapido impulso instabile coinvolgerà soprattutto le regioni adriatiche, l’Umbria e parte del Lazio durante la prima parte della giornata. Saranno possibili precipitazioni discontinue, occasionalmente accompagnate da temporali.

Il miglioramento sarà piuttosto veloce, con il ritorno di ampie schiarite già nel corso della mattinata.

Le temperature massime varieranno dai 18-21 gradi delle zone adriatiche ai 26-29 gradi dei settori tirrenici.

Meteo al Sud e in Sicilia

La fase più instabile riguarderà il Mezzogiorno, dove sono previste molte nubi alternate a brevi schiarite. Le precipitazioni potranno presentarsi sotto forma di rovesci temporaleschi, intervallati da pause asciutte.

I venti soffieranno da direzioni variabili e potranno registrare locali rinforzi. Le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra i 18 gradi di Potenza e i 26-27 gradi di Napoli e Palermo.

Meteo di sabato 26 settembre

La giornata di sabato segnerà l’inizio di un cambiamento. La rapida rimonta dell’alta pressione riporterà condizioni stabili e prevalentemente soleggiate su quasi tutta l’Italia.

Le ultime piogge irregolari potranno insistere sulla Sicilia orientale e lungo i settori ionici. I venti settentrionali e nordorientali risulteranno più sostenuti sul basso Adriatico e sullo Ionio.

Nord Italia stabile e soleggiato

Il rafforzamento dell’alta pressione di origine oceanica garantirà cieli sereni o poco nuvolosi. I venti nordorientali saranno generalmente deboli e i mari poco mossi.

Il clima resterà mite, con temperature massime comprese tra 23 e 25 gradi. Ad Aosta si potranno raggiungere circa 28 gradi.

Sole al Centro e in Sardegna

L’anticiclone delle Azzorre favorirà una giornata stabile e luminosa. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con venti deboli provenienti da nord-est.

Le temperature massime oscilleranno tra i 19-22 gradi del versante adriatico e i 26-27 gradi attesi a Firenze e Roma.

Residua instabilità al Sud

La circolazione depressionaria si allontanerà gradualmente. Nuvole e piogge sparse potranno ancora interessare la Sicilia orientale e le coste ioniche, mentre altrove prevarranno le schiarite.

I venti di Grecale soffieranno con intensità moderata su Adriatico e Ionio, dove i mari potranno risultare mossi o molto mossi.

Le massime saranno comprese tra i 17 gradi di Potenza e i 25-26 gradi di Napoli e Palermo.

Meteo di domenica 27 settembre

Domenica l’alta pressione si estenderà a tutto il Paese, determinando una giornata di bel tempo da Nord a Sud. Il cielo sarà generalmente sereno e soltanto occasionalmente attraversato da modesti annuvolamenti.

I venti risulteranno deboli e variabili, mentre le temperature massime torneranno ad aumentare.

Temperature fino a 28 gradi al Nord

Le regioni settentrionali vivranno una giornata stabile, con ampio soleggiamento e venti deboli nordorientali. I mari saranno calmi o poco mossi.

Le temperature massime potranno raggiungere valori compresi tra 24 e 28 gradi, risultando superiori alle medie stagionali in diverse città.

Clima più caldo sul versante tirrenico

Anche al Centro e in Sardegna domineranno sole e stabilità. Le temperature più elevate saranno registrate tra Toscana e Lazio, con punte di 27-28 gradi a Firenze e Roma.

Sul versante adriatico il clima sarà leggermente più fresco, con valori intorno ai 22-23 gradi.

Bel tempo al Sud e in Sicilia

Il campo di alta pressione garantirà condizioni stabili anche sulle regioni meridionali. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento innocuo sulla Sicilia.

Le temperature massime varieranno dai 21 gradi di Potenza ai 26-27 gradi di Napoli e Palermo. Lo Ionio resterà molto mosso, mentre l’Adriatico sarà mosso e il Tirreno generalmente calmo.

Nuova fase calda all’inizio della settimana

Dopo il temporaneo afflusso di aria fresca dai Balcani, responsabile della diminuzione delle temperature soprattutto sulle regioni nordorientali e adriatiche, l’Italia si prepara a un nuovo rialzo termico.

Dal fine settimana avanzerà verso il Mediterraneo un promontorio anticiclonico subtropicale. Questa configurazione favorirà giornate soleggiate e un progressivo aumento delle temperature, che torneranno su valori più vicini all’estate che all’inizio dell’autunno.

Temperature fino a 30 gradi entro martedì

I primi segnali della nuova fase calda saranno evidenti domenica 27 settembre, ma il rialzo più consistente è previsto tra lunedì 28 e martedì 29 settembre.

Al Nord saranno possibili punte di 27-28 gradi a Torino, Milano e Bologna. Al Centro-Sud i termometri potranno raggiungere 29-30 gradi a Firenze, Roma e Napoli.

Valori ancora più elevati potrebbero interessare la Sardegna, dove non si escludono temperature superiori ai 30 gradi e picchi vicini ai 31 gradi nella provincia di Oristano.

Si passerà quindi rapidamente da un clima relativamente fresco a una fase nuovamente calda. L’anticiclone subtropicale potrebbe mantenere la propria influenza sull’Italia almeno fino alla metà della prossima settimana, portando tempo stabile e temperature sopra la media stagionale.