Arrestato Ex pastore evangelico a Trento per molestie su bambina di 7 anni

Un uomo di 83 anni, originario del Camerun, è stato posto agli arresti domiciliari dopo le accuse di abusi su una minore, ospite insieme alla sua famiglia in una comunità di Trentino. L'indagine è partita da una segnalazione della Caritas.

TRENTO, 22 AGO – Un ex pastore evangelico di 83 anni è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Trento con l'accusa di molestie su una bambina di sette anni.

L'uomo, originario del Camerun, avrebbe approfittato della piccola durante il periodo in cui la famiglia era ospite in una comunità situata in Trentino, a partire da dicembre 2022.

Le indagini sono state avviate dopo che una volontaria della Caritas ha segnalato ai servizi sociali la confidenza del padre della bambina, che ha raccontato delle molestie subite dalla figlia. L'ex pastore si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi.