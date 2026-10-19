Arrestato trentenne a Palermo dopo inseguimento e colluttazione con i Carabinieri

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

I Carabinieri della Stazione Altarello di Baida, a Palermo, hanno arrestato in flagranza di reato un trentenne del capoluogo, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora. L'accusa è di furto aggravato, fuga pericolosa, resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale. L'operazione rientra in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori.

La segnalazione e l'inseguimento

L'attività è scaturita da una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 per il furto di un'autovettura avvenuto in viale Lazio. I militari hanno intercettato il veicolo nei pressi di via Gela, dove il conducente, nonostante l'alt intimato, ha innescato una pericolosa fuga nel tentativo di sottrarsi al controllo. Rintracciato poco dopo in Viale Regione Siciliana e rimasto bloccato a causa del traffico, l'indagato è stato raggiunto a piedi dagli operatori.

La colluttazione e la resistenza

A quel punto, con un gesto di estrema spregiudicatezza e pur di garantirsi una via di fuga, l'uomo ha stretto i militari contro una ringhiera della linea tranviaria mediante brusche manovre, provocando loro lievi lesioni fisiche. L'azione di contrasto, tuttavia, non si è fermata e nonostante i traumi subiti, i Carabinieri hanno continuato ininterrottamente le ricerche. Poco dopo, il trentenne è stato rintracciato all'interno del cortile di un condominio, dove aveva abbandonato l'auto nascondendosi all'interno di un piccolo vano adibito a deposito.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

L'arresto e le conseguenze giudiziarie

Alla vista dei militari, l'uomo ha opposto un'ulteriore e tenace resistenza, prima di essere definitivamente immobilizzato e posto in sicurezza grazie anche al tempestivo intervento di altri equipaggi giunti in supporto. Oltre ad essere arrestato, è stato anche deferito in stato di libertà per guida senza patente con reiterazione del biennio. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere presso la casa circondariale Pagliarelli.

È obbligo rilevare che l'odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall'Autorità Giudiziaria nel corso dell'intero iter processuale e definita solo a seguito dell'eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.