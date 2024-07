Ascoli U16 e Catanzaro U16 pareggiano 1-1 nel campionato nazionale A-B Under 16

Nella ventiduesima giornata del girone C del Campionato Nazionale A-B Under 16, l'Ascoli U16 e il Catanzaro U16 si sono affrontati al Picchio Village in un match che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Il risultato finale è stato un pareggio 1-1 che ha confermato la determinazione e la competitività di entrambe le squadre.

L'incontro si è aperto con un gol di Di Salvatore per l'Ascoli al 18' del primo tempo, che ha dato il via a una partita avvincente. Tuttavia, il Catanzaro non ha abbassato la guardia e ha continuato a lottare per ottenere un risultato positivo. È stato al minuto 37 della ripresa che Grieco ha siglato il gol del pareggio per i calabresi, portando equilibrio al punteggio e confermando l'equità del confronto.

Le due squadre hanno dimostrato un'impeccabile determinazione e spirito di squadra, tenendo gli spettatori sulle spine fino all'ultimo fischio dell'arbitro. L'Ascoli, guidato dall'allenatore Monaco, ha mostrato grinta e coesione di squadra, mentre il Catanzaro, sotto la guida dell'allenatore Spader, ha dato prova di resilienza e determinazione fino alla fine.

Il tabellino della partita riflette l'intensità del confronto:

TABELLINO

ASCOLI U16 - CATANZARO U16 1-1

Reti:

18' Di Salvatore (Ascoli)

37' st Grieco (Catanzaro)

Ammoniti:

Ascoli: Di Salvatore, Scarpantoni

Catanzaro: Ferrise, Favarò, Le Rose, Morrone

Angoli:

Ascoli: 4

Catanzaro: 3

L'arbitro Alfonsi di San Benedetto del Tronto, coadiuvato dagli assistenti Bara di Macerata e Leli di San Benedetto del Tronto, ha garantito un regolare svolgimento della partita.

Con questo pareggio, l'Ascoli U16 si porta a quota 26 punti e guarda già al prossimo impegno che lo vedrà confrontarsi sul campo del Bari. Nel frattempo, il Catanzaro U16 può trarre fiducia da questa prestazione e guardare avanti con determinazione alla prossima sfida.

Il calcio giovanile continua a regalare emozioni e a plasmare i talenti di domani, e questa partita è stata un chiaro esempio di ciò. Resta da vedere cosa riserveranno il futuro e i prossimi incontri per queste due promettenti squadre.