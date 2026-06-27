Astronomia in Calabria, premiati i giovani talenti che rappresenteranno l'Italia nel mondo

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Il Consiglio regionale celebra gli studenti protagonisti dei Campionati Italiani di Astronomia 2026: riconoscimenti ai vincitori e un augurio per le prossime competizioni internazionali

La Calabria celebra i suoi migliori giovani talenti nel campo della astronomia. Nel corso di una cerimonia ospitata al Polo culturale "Mattia Preti" di Palazzo Campanella, il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, ha consegnato le targhe di merito agli studenti che si sono distinti ai Campionati Italiani di Astronomia 2026, sottolineando il valore del loro impegno e il ruolo della scuola nella formazione delle eccellenze scientifiche.

L'iniziativa ha rappresentato un momento di riconoscimento per ragazzi che, grazie a passione, studio e dedizione, porteranno il nome della Calabria anche nelle più importanti competizioni internazionali dedicate all'astronomia.

Cirillo: "Questi studenti sono il volto migliore della Calabria"

Nel suo intervento, il presidente Salvatore Cirillo ha evidenziato come i risultati raggiunti dagli studenti rappresentino un motivo di orgoglio per tutta la regione.

Secondo Cirillo, questi giovani incarnano l'immagine di una Calabria che investe nello studio, nella conoscenza e nella ricerca scientifica, dimostrando che il territorio è capace di formare ragazzi pronti a confrontarsi con successo anche in contesti internazionali.

Il presidente ha inoltre ribadito l'importanza di sostenere e valorizzare i percorsi di eccellenza, affinché possano diventare un esempio positivo per le nuove generazioni.

I giovani premiati ai Campionati Italiani di Astronomia 2026

Durante la manifestazione sono stati premiati gli studenti che hanno ottenuto i migliori risultati nelle diverse categorie della competizione nazionale.

Tra i riconoscimenti assegnati figurano:

Rachele Pia Matarazzi , del Polo Liceale "M. Guerrisi - V. Gerace" di Cittanova, vincitrice della Categoria Junior 2 e componente della Squadra Nazionale Italiana .

, del Polo Liceale "M. Guerrisi - V. Gerace" di Cittanova, vincitrice della e componente della . Davide Barberi , del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Reggio Calabria, vincitore della Categoria Senior , autore della migliore prova teorica e anch'egli componente della Squadra Nazionale .

, del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Reggio Calabria, vincitore della , autore della migliore prova teorica e anch'egli componente della . Gaia Palumbo, del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Reggio Calabria, vincitrice nella Categoria Senior.

Sono stati inoltre premiati:

Gaia Pensabene , dell'Istituto Comprensivo "Vitrioli - Principe di Piemonte - Galilei - Pascoli" di Reggio Calabria.

, dell'Istituto Comprensivo "Vitrioli - Principe di Piemonte - Galilei - Pascoli" di Reggio Calabria. Sofia Ambrogio, dell'Istituto Comprensivo "Montebello Jonico - Motta San Giovanni", entrambe protagoniste nella Categoria Junior 1.

Un riconoscimento anche al Planetario Pythagoras

Una targa speciale è stata consegnata alla professoressa Angela Misiano, direttrice del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria e componente del Consiglio direttivo della Società Astronomica Italiana.

Il riconoscimento premia il costante lavoro svolto nella diffusione della cultura scientifica e nella formazione di giovani appassionati di astronomia, contribuendo negli anni alla crescita di numerosi studenti che hanno raggiunto risultati di rilievo a livello nazionale.

La Calabria protagonista anche nelle Olimpiadi Internazionali di Astronomia

La cerimonia è stata anche l'occasione per rivolgere un augurio agli studenti che rappresenteranno l'Italia nelle competizioni internazionali.

Rachele Pia Matarazzi parteciperà alle V IOAA Junior, in programma a Ubon Ratchathani, in Thailandia, dall'1 all'8 novembre, mentre Davide Barberi prenderà parte alle XIX IOAA, previste ad Hanoi, in Vietnam, dal 25 settembre al 5 ottobre.

La loro convocazione conferma l'elevato livello raggiunto dai giovani calabresi nel panorama dell'astronomia italiana, dimostrando come il talento, sostenuto da scuole, docenti e istituzioni, possa trasformarsi in un'importante opportunità di crescita personale e di prestigio per l'intero territorio.

Investire sui giovani significa costruire il futuro della Calabria

Nel concludere l'incontro, Salvatore Cirillo ha ribadito l'impegno del Consiglio regionale nel sostenere i giovani e i percorsi di eccellenza, sottolineando come questi studenti rappresentino già oggi una risorsa fondamentale per la Calabria.

Le loro esperienze, ha evidenziato, testimoniano che competenza, passione e determinazione possono diventare un modello capace di ispirare altri ragazzi, rafforzando la fiducia nelle potenzialità del territorio e contribuendo alla crescita culturale e scientifica dell'intera regione.