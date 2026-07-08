Etna, la lava scompare nel cratere: il raro fenomeno ripreso dal drone affascina gli esperti

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Le immagini mostrano un'insolita interazione tra la Voragine e il Cratere di Nord Est del vulcano siciliano

Le nuove immagini riprese con un drone sull'Etna stanno facendo il giro del web per la loro straordinaria particolarità. Il video mostra un flusso di lava che, anziché scendere lungo i pendii del vulcano come avviene normalmente durante un'eruzione, sembra letteralmente scomparire all'interno di un cratere, dando vita a uno scenario tanto spettacolare quanto raro.

Secondo quanto riferito dagli osservatori presenti sul posto, la lava proveniente dalla Voragine starebbe entrando direttamente nel condotto del Cratere di Nord-Est, creando un'interazione tra due dei principali crateri sommitali dell'Etna.

Un fenomeno vulcanico raro osservato sull'Etna

Gli esperti spiegano che episodi di questo tipo sono piuttosto insoliti. Normalmente la lava dell'Etna segue percorsi esterni lungo le pendici del vulcano, alimentando colate più o meno estese. In questo caso, invece, il materiale incandescente sembrerebbe essere intercettato dal sistema interno del vicino cratere, dando l'impressione di essere "inghiottito".

Si tratta di un fenomeno che evidenzia la complessità della rete di condotti magmatici che caratterizza il più alto vulcano attivo d'Europa, dove le dinamiche interne possono modificarsi rapidamente durante le fasi eruttive.

Le spettacolari immagini dal drone

Le riprese aeree permettono di osservare da una prospettiva privilegiata il comportamento della lava, mostrando con grande chiarezza il punto in cui il flusso scompare all'interno del cratere. Un evento che ha attirato l'attenzione non solo degli appassionati di vulcanologia, ma anche di migliaia di utenti sui social, colpiti dall'eccezionale spettacolo offerto dalla natura.

Le immagini rappresentano anche un'importante testimonianza dell'attività in corso sull'Etna, consentendo di documentare fenomeni difficilmente osservabili da terra e offrendo agli studiosi elementi utili per monitorare l'evoluzione del vulcano.

Perché questo evento è così importante

L'interazione tra la Voragine e il Cratere di Nord-Est potrebbe fornire nuove informazioni sul funzionamento interno dell'Etna e sulla connessione tra i suoi condotti magmatici. Sebbene siano necessari ulteriori approfondimenti scientifici per comprendere pienamente il fenomeno, le immagini confermano ancora una volta quanto il vulcano siciliano sia un laboratorio naturale unico al mondo.

Anche per questo motivo l'Etna continua a essere uno dei vulcani più monitorati dagli studiosi, grazie alla sua intensa attività e alla capacità di offrire fenomeni spettacolari che attirano l'interesse della comunità scientifica e dei visitatori provenienti da tutto il mondo.