Riappalto in tempi da record: il Comune si muove con trasparenza e celerità per l'adeguamento sismico scolastico

ZAGARISE - In un'epoca in cui la trasparenza e l'efficienza amministrativa sono al centro del dibattito politico, il Comune di Zagarise, guidato dal Sindaco Domenico Gallelli, emerge come esempio virtuoso. Dopo le controversie innescate dall'ANAC relative alla gara per l'adeguamento sismico di un edificio scolastico, l'amministrazione ha dimostrato una risposta pronta e decisa, riappaltando il lavoro in tempi record. Nonostante le sfide e gli inviti a un potenziale ricorso al TAR, la scelta del Comune di procedere con un nuovo appalto riflette un'impegno verso l'interesse collettivo: assicurare che l'opera pubblica sia completata con celerità e in base ai criteri di maggiore vantaggio per la collettività.

Questa decisione si è trasformata in un movimento a livello nazionale, con oltre 600 sindaci che si sono uniti a sostegno dell'approccio intrapreso da Zagarise. La situazione ha messo in luce la necessità di una collaborazione più efficace con l'ANAC e una rivisitazione delle procedure, al fine di facilitare i progetti finanziati dal PNRR, eliminando oneri procedurali superflui e migliorando i processi informatici. Nel racconto di questa vicenda, Zagarise si pone come un faro di buona pratica amministrativa, dando precedenza alla sostanza sul formalismo, e offrendo un modello di governance che favorisce la trasparenza e il servizio ai cittadini.