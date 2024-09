Bambina ingerisce marijuana: è in coma a Cosenza

Bambina ingerisce marijuana: è in coma farmacologico all'ospedale Annunziata di Cosenza

COSENZA - Un grave episodio ha sconvolto la comunità locale: una bambina di soli due anni è stata ricoverata in coma farmacologico all'ospedale Annunziata dopo aver ingerito, per cause ancora da accertare, una quantità di marijuana. Le condizioni della piccola sono monitorate attentamente dai medici.*

Indagini in corso

Secondo le prime informazioni, la bambina è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dai genitori, che si sono allarmati quando la figlia ha smesso di rispondere agli stimoli.

I sanitari, insospettiti dai sintomi presentati dalla piccola, hanno immediatamente allertato il posto fisso di polizia e proceduto con gli esami tossicologici, che hanno confermato la presenza della sostanza stupefacente nel sangue della bambina.

La polizia ha avviato un'indagine per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Gli agenti della Squadra mobile hanno già perquisito l'abitazione della famiglia, nel tentativo di ricostruire la provenienza della sostanza e le circostanze che hanno portato la piccola a ingerirla.

Situazione familiare e precedenti

Durante la perquisizione, è emerso che il padre della bambina ha precedenti penali e si trova attualmente agli arresti domiciliari.

Questo dettaglio ha destato ulteriore preoccupazione riguardo all'ambiente familiare in cui la piccola vive.

La preoccupazione della comunità

La notizia ha scosso profondamente l'opinione pubblica e la comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia in attesa di ulteriori sviluppi e, soprattutto, di buone notizie riguardo alle condizioni della bambina.

Le autorità, intanto, continuano a lavorare per fare chiarezza su questa drammatica vicenda, nella speranza che episodi simili non si ripetano mai più. (Immagine archivio)