Bari-Catanzaro 1-1: Longo critica gli errori tecnici, ma riconosce la qualità del Catanzaro (Video)

Il commento del mister del Bari dopo la partita: occasioni sprecate ed errori tecnici decisivi

Dopo il combattuto pareggio tra Bari e Catanzaro, terminato 1-1, l'allenatore dei biancorossi Moreno Longo ha condiviso la sua analisi del match, evidenziando le criticità principali per la sua squadra, in particolare l'incapacità di chiudere le partite e gli errori tecnici che hanno impedito di conquistare i tre punti.

I momenti chiave della partita

Longo ha sottolineato l'importanza di sfruttare le occasioni create, spiegando che non riuscire a "chiudere la partita" lascia la squadra vulnerabile agli attacchi avversari. Nonostante il Bari abbia avuto diverse occasioni da gol, è mancata la freddezza sotto porta. "Non siamo stati brillanti stasera, ma nonostante ciò abbiamo creato diverse occasioni importanti, alcune enormi. Però ci manca quel cinismo che cerchiamo dall'inizio," ha dichiarato Longo.

Errori tecnici e mancanza di tranquillità

L'allenatore si è detto deluso dalla prestazione tecnica della squadra, soprattutto in confronto alle partite precedenti. Longo ha evidenziato come gli errori nel possesso palla e nei passaggi abbiano permesso al Catanzaro di sfruttare pericolose situazioni di contropiede. "Abbiamo perso un po' di tranquillità e serenità nel palleggio, con molti errori tecnici. Questo ha dato al Catanzaro la possibilità di ripartire almeno 5 o 6 volte, cosa che non possiamo permetterci."

I cambi del Catanzaro fanno la differenza

Longo ha riconosciuto l'importanza dei cambi effettuati dal Catanzaro, che hanno alzato il livello della partita nella fase finale. In particolare, D'Alessandro è stato menzionato come uno dei protagonisti, capace di mettere in difficoltà la difesa del Bari. "I cambi del Catanzaro hanno inciso molto, soprattutto D'Alessandro, che ha fatto ammonire due giocatori ed è sembrato in gran forma."

Gli aggiustamenti tattici del Bari

In risposta alla pressione del Catanzaro, Longo ha optato per mantenere più giocatori offensivi in campo nel tentativo di vincere la partita, ma senza successo. "Ho voluto tenere due attaccanti e inserire qualità con Falletti e Manzari, ma non siamo riusciti a sfruttare gli spazi come avremmo dovuto."

Nonostante i cambi tattici, il Bari ha faticato a mantenere la precisione tecnica nei momenti cruciali, il che ha limitato le possibilità di infrangere la difesa del Catanzaro. "Ci serviva più pulizia tecnica, soprattutto nel primo tempo, quando abbiamo creato situazioni importanti ma siamo stati troppo frettolosi e imprecisi nelle giocate," ha spiegato Longo.

Mentalità e ultimi minuti

Nella fase finale della partita, l'incapacità del Bari di difendere il vantaggio si è fatta evidente. Longo ha sottolineato l'importanza di avere una mentalità solida, soprattutto negli ultimi 20 minuti, quando il Catanzaro ha spinto alla ricerca del pareggio. "È normale che quando sei avanti 1-0, l'altra squadra attacchi con più uomini. Dobbiamo essere più bravi a sfruttare gli spazi che si aprono."

Conclusione

In conclusione, l'analisi di Longo riflette una certa frustrazione per le occasioni sprecate e per gli errori tecnici che continuano a frenare la squadra. Il tecnico ha richiesto maggiore solidità mentale e una gestione più efficace delle occasioni create per evitare di perdere punti cruciali nelle prossime partite.

