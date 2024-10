Mister Caserta: Il pareggio contro il Bari segna l'inizio di un nuovo campionato per il Catanzaro (Video)

Mister Caserta analizza il pareggio del Catanzaro contro il Bari: "Nel calcio contano solo i risultati, ma vedo tanti aspetti positivi. Scendiamo in campo per vincere ogni partita".





Il Catanzaro torna dalla trasferta di Bari con un punto importante, frutto di un pareggio 1-1 che segna un passaggio significativo nel cammino della squadra allenata da Mister Caserta. Dopo la gara, il tecnico ha espresso le sue considerazioni sull'andamento della partita e sulla prestazione della sua squadra, sottolineando la crescita e la voglia di lottare mostrata in campo.





Il nuovo ciclo del Catanzaro

"Alla fine, nel calcio contano solo i risultati", esordisce Mister Caserta nel post-gara, evidenziando come la valutazione della prestazione spesso sia ridotta all'esito della partita. Tuttavia, per l'allenatore è chiaro che la stagione è appena iniziata e che il Catanzaro sta affrontando un nuovo ciclo con una squadra rifondata e tanti volti nuovi. "Le difficoltà iniziali sono normali, ma oggi abbiamo visto un Catanzaro diverso rispetto alle gare precedenti", ha aggiunto Caserta, lasciando intravedere segnali positivi per il futuro.





Un Catanzaro rabbioso nel secondo tempo

Interrogato su cosa sia cambiato durante la partita, soprattutto nella ripresa, il mister ha riconosciuto che ci sono stati momenti di sofferenza, ma la squadra ha saputo reagire con determinazione. "Abbiamo avuto anche momenti difficili, ma i ragazzi non hanno perso lucidità. Questa squadra ha bisogno di tempo per conoscersi meglio e per lavorare sull'aspetto mentale", ha spiegato l'allenatore, evidenziando i progressi fatti dal gruppo nelle ultime settimane.





L'importanza dell'unità di gruppo

Uno degli episodi simbolo della partita è stato l'abbraccio del capitano Mello a Caserta dopo il gol del pareggio. Un gesto che, per l'allenatore, rappresenta l'unione e la coesione che esistono all'interno del gruppo. "Non c'è mai stato un problema con Gemello, anzi, l'abbraccio dimostra la voglia e la determinazione del capitano di aiutare la squadra nei momenti di difficoltà", ha sottolineato Caserta, smentendo eventuali voci di frizioni all'interno dello spogliatoio.





Un campionato che può ancora cambiare rotta

Con il pareggio ottenuto in un campo difficile come quello del Bari, Mister Caserta crede che il Catanzaro possa ripartire con maggiore fiducia. "Da oggi possiamo considerare l'inizio di un nuovo campionato per noi", ha dichiarato, riferendosi non tanto ai risultati, quanto alla prestazione e all'atteggiamento dimostrato in campo. La squadra ha mostrato una crescita dal punto di vista tattico e fisico, e secondo il tecnico, questo sarà l'atteggiamento giusto per affrontare le prossime partite.





Aspetti positivi e negativi della gara

Rispondendo a una domanda sui lati positivi e negativi della partita, Caserta ha riconosciuto che il Catanzaro ha avuto un momento di difficoltà dopo il gol subito, ma ha saputo reagire e rimettere in piedi la gara. "L'aspetto negativo è stato perdere palla in uscita e subire il gol. Tuttavia, vedo tanti aspetti positivi, tra cui la capacità della squadra di credere fino in fondo nella possibilità di riprendere la partita", ha spiegato. Anche i cambi sono stati determinanti, dimostrando l'importanza di avere una rosa competitiva e pronta a dare il massimo in ogni situazione.





Conclusioni

Mister Caserta, nonostante le difficoltà incontrate in questa prima parte di stagione, si dice fiducioso nel percorso intrapreso dalla sua squadra. "Scendiamo in campo per vincere ogni partita, consapevoli delle difficoltà, ma con la determinazione di conquistare i tre punti in ogni occasione", ha concluso il tecnico. Il pareggio contro il Bari, dunque, non è solo un risultato positivo, ma anche un segnale di crescita e maturità per un Catanzaro che punta a consolidarsi in campionato.





Leggi Anche

Bari-Catanzaro 1-1: Longo critica gli errori tecnici, ma riconosce la qualità del Catanzaro (Video)