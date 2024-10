Benvenuti a casa Morandi, Marco e Marianna in teatro con la loro versione dei fatti

Una commedia sincera, farcita di musica ed episodi divertenti. Un atto unico in cui ridere e riconoscersi. Per la stagione teatrale 2024/2025, la Patagonia Pictures presenta la nuova rassegna “Isernia Nuovi Orizzonti”. In scena Benvenuti a casa Morandi. I fratelli e figli d’arte, Marco e Marianna, in tour, con una speciale data mercoledì 18 dicembre 2024 ore 21.00, presso l’“Auditorium Unità d’Italia” di Isernia. Un evento senza eguali, nel panorama musicale, che ha come fulcro due volti noti della famiglia Morandi e ne scandaglia alcuni aspetti della vita privata, con leggerezza, ironia e sano romanticismo.

Dopo tanto tempo passato a fare la madre, Marianna torna a recitare sollecitata amorevolmente, sia nella realtà che nella finzione, dal fratello Marco che da anni alterna la sua attività di cantante e attore a quella di padre. Insieme danno vita a Benvenuti a casa Morandi, la loro versione dei fatti. La loro memoria ricca di aneddoti e ricordi esilaranti condivisi con papà Gianni, sempre troppo pignolo, mamma Laura, alquanto eccentrica, e la famosa tata Marta.

Ed è proprio quest’ultima l’innesco del gustosissimo spettacolo. In scena, i due fratelli, si ritrovano infatti a svuotare la casa della donna argentina (per mezzo secolo con la loro famiglia) che è passata a miglior vita. Scoprono così che li ha talmente amati da aver conservato giocattoli, ricordi, quaderni e addirittura ricostruito la loro cameretta.

Nostalgia, sorprese e risate si alternano nel cercare in casa qualcosa di molto importante. L’imperdibile appuntamento con “Benvenuti a casa Morandi” è mercoledì 18 dicembre 2024 ore 21.00, presso l’“Auditorium Unità d’Italia” di Isernia.

Biglietti disponibili sul circuito online Ciaotickets (al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/marco-e-marianna-morandi-benvenuti-casa-morandi-isernia) e nei punti vendita ad esso collegati.

