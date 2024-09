Bimbo ucciso da porta di calcio: polemiche sul concerto di Fedez a Ozieri

OZIERI - 15 SETT. La comunità di Ozieri è profondamente scossa dal tragico incidente che ha visto la morte del piccolo Gioele Putzu, un bambino di 9 anni travolto e ucciso dal crollo di una porta di calcio nel campo sportivo comunale 'Meledina'. La tragedia si è consumata ieri sera mentre il bimbo stava giocando con alcuni amichetti, e ha gettato nello sconforto la città intera.

Dolore e rabbia nella comunità

Oltre al dolore per la perdita di una giovane vita, la comunità è divisa e amareggiata a causa della decisione di non annullare il concerto del noto cantante Fedez, che si è tenuto ieri notte nell'ambito della festa patronale in onore della Beata Vergine del Rimedio. Nonostante la tragedia, migliaia di persone hanno assistito all'evento musicale, provenienti da tutta la Sardegna, mentre a poche ore di distanza si piangeva la morte del piccolo Gioele.

Il sindaco: “Non annullato per motivi di ordine pubblico”

Il sindaco di Ozieri, Marco Peralta, ha spiegato che la decisione di non sospendere il concerto è stata presa per ragioni di ordine pubblico.