Blitz della Polizia: smantellata cellula neonazista, 12 arresti in Italia

Blitz della Polizia contro un gruppo neonazista: 12 arresti e 25 indagati in tutta Italia

Bologna – La Polizia di Stato, su mandato del Gip del Tribunale di Bologna, ha eseguito 12 misure cautelari in carcere nei confronti di membri di un gruppo neonazista e suprematista conosciuto come "Werwolf Division".

L’operazione, coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, si è svolta su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo anche 25 perquisizioni domiciliari e identificando un totale di 25 indagati.

Accuse gravi: terrorismo, propaganda e armi

Le accuse principali rivolte ai membri del gruppo comprendono associazione con finalità di terrorismo, propaganda e istigazione all’odio razziale, e detenzione illegale di armi da fuoco.

Gli inquirenti descrivono il gruppo come una "cellula organizzata e già in fase operativa", pronta a eseguire attentati con tecniche ispirate ai "lupi solitari", utilizzate sia da estremisti suprematisti sia jihadisti.

Operazione coordinata su scala nazionale

L’operazione è stata condotta con il supporto delle Direzioni Distrettuali Antiterrorismo delle Procure della Repubblica di Bologna e Napoli.

Le perquisizioni hanno interessato numerose città italiane, tra cui Bologna, Milano, Palermo, Roma, Modena e Trieste.

Gli indagati, di età compresa tra 19 e 76 anni, sono ritenuti responsabili di aver promosso e partecipato attivamente all’associazione, che è stata recentemente rinominata "Divisione Nuova Alba".

Ideologia estremista e piani di sovversione

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo seguiva ideali neonazisti e suprematisti estremi, con l’obiettivo di sovvertire l’attuale ordine democratico per instaurare uno Stato autoritario basato sulla "razza ariana".

Gli inquirenti hanno sottolineato come l’organizzazione si sia resa protagonista di attività di reclutamento tramite canali Telegram e incontri fisici.

Tra i materiali sequestrati figurano volantini propagandistici diffusi nel 2022 sul territorio emiliano, che riportavano citazioni di Dominique Venner, noto estremista di destra, e simboli neonazisti come il "Sole Nero".

Collegamenti con altre cellule estremiste

L’inchiesta ha rivelato legami tra i vertici del gruppo "Werwolf Division" e membri di un’altra organizzazione sovversiva denominata "Ordine di Hagal", smantellata nel 2022.

Entrambe le associazioni condividono una visione accelerazionista che mira a destabilizzare le istituzioni tramite azioni violente.

Azioni di prevenzione e reazioni istituzionali

La Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione ha sottolineato l’importanza di questa operazione per il contrasto del terrorismo interno e la prevenzione di attentati.

Il Ministro dell’Interno ha lodato l’efficacia delle forze dell’ordine, dichiarando che "ogni forma di estremismo violento sarà affrontata con la massima determinazione".