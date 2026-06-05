BolognaFiere e AIEL siglano una partnership decennale per lo sviluppo di BeFire e della filiera bosco-legno-energia

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Bologna, 4 giugno 2026 – BolognaFiere e AIEL – Associazione Italiana Energia dal Legno – annunciano la firma di un accordo strategico della durata di dieci anni finalizzato a sostenere lo sviluppo della filiera bosco-legno-energia e a consolidare il posizionamento di BeFire, la nuova manifestazione fieristica dedicata alle energie rinnovabili termiche e al riscaldamento domestico a biomassa, in programma presso il quartiere fieristico di Bologna dal 10 al 12 febbraio 2027.

L’intesa nasce con l’obiettivo di costruire un progetto di lungo periodo capace di valorizzare il ruolo economico, ambientale e tecnologico di una filiera strategica per il Paese, favorendo il confronto tra imprese, istituzioni, mondo della ricerca e operatori professionali.

La collaborazione tra BolognaFiere e AIEL prevede la realizzazione di un articolato programma congressuale e scientifico, il coinvolgimento diretto delle aziende associate e la promozione di iniziative di approfondimento sui temi dell’innovazione, della sostenibilità e della transizione energetica.

Nell’ambito dell’accordo, BolognaFiere affiderà inoltre ad AIEL, nel corso del 2026, la realizzazione di uno studio socioeconomico del comparto, di un’analisi di mercato e di una serie di dossier tematici dedicati alle filiere bosco-legno-energia. Strumenti che contribuiranno a supportare il dialogo con istituzioni, stakeholder e operatori economici, fornendo dati, analisi e contenuti qualificati per accompagnare l’evoluzione del settore.

L’attività congiunta sarà orientata a:

favorire la partecipazione delle imprese alla prima edizione di BeFire, creando nuove opportunità di business e networking;

promuovere contenuti scientifici e divulgativi sul contributo delle biomasse legnose al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione;

sviluppare occasioni di confronto istituzionale, formazione e aggiornamento professionale dedicate agli operatori della filiera;

valorizzare il ruolo della gestione sostenibile del patrimonio forestale e delle energie rinnovabili termiche nel percorso di transizione energetica del Paese.

«Con questo accordo – dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere – poniamo le basi per una collaborazione strategica di lungo periodo che punta a fare di BeFire il principale punto di riferimento nazionale e internazionale per la filiera bosco-legno-energia. Insieme ad AIEL vogliamo costruire una piattaforma di confronto, innovazione e sviluppo capace di valorizzare le eccellenze industriali e tecnologiche del settore e di contribuire al dibattito sulle sfide della sostenibilità e della sicurezza energetica».

«La partnership con BolognaFiere – dichiara Marco Bussone, Presidente di AIEL – rappresenta un’importante opportunità per rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e operatori della filiera. BeFire potrà diventare un appuntamento di riferimento per promuovere una corretta informazione sul ruolo delle energie rinnovabili termiche e per valorizzare il contributo che il comparto bosco-legno-energia offre alla transizione ecologica, alla gestione sostenibile delle foreste e allo sviluppo dei territori».