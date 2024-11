Botricello, gli studenti hanno eletto Sindaco e Consiglio dei ragazzi

Francesco Aiello è il neo Sindaco dei Ragazzi, proclamato stamattina al termine delle elezioni che hanno impegnato gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Botricello.

Francesco frequenta la prima media e rimarrà in carica fino al termine del ciclo di studi in cui è impegnato. A contendersi il ruolo di Sindaco dei Ragazzi c’erano anche Andrea Tilotta e Beatrice Morabito.

I componenti del Consiglio Comunale dei ragazzi sono: Mattia Aiello, Greta La Tassa, Ferro Davide, Gabriel Viscomi, Francesco Roberto Loprete, Sofia Pisano, Tommasina Bubba, Pier Francesco Altilia, Antonio Condito e Melissa Prato.

Alla manifestazione erano presenti il Sindaco Saverio Simone Puccio, la consigliera con delega all’Istruzione Paola Catrambone, la dirigente scolastica Isabella Marchio con la docente referente del progetto Concetta Apicella, il comandante della Stazione Carabinieri Mar. Magg. Davide Lombardo.

Molto soddisfatto il Sindaco Saverio Simone Puccio: “Abbiamo avviato questo progetto sin dall’inizio della legislatura perché crediamo molto in una iniziativa che fa conoscere il funzionamento dell’Ente locale, alimenta la crescita di una nuova classe dirigente e responsabilizza i più giovani”.

I candidati hanno svolto una campagna elettorale del tutto uguale a quella degli adulti, con la presentazione delle liste e del programma, i comizi elettorali e la giornata di voto che ha visto impegnati oltre 160 studenti sostenuti dal personale docente della scuola, assimilando il progetto alle ore di Educazione Civica previste nel programma. Tanti gli spunti offerti dai giovani all’Amministrazione Comunale che ha anche messo a disposizione una piccola somma che gestirà il Consiglio dei Ragazzi per progetti e iniziative.

Il Sindaco ha aggiunto: “La qualità della campagna elettorale conferma, come negli ultimi due anni, che siamo davanti a giovani pronti ad affrontare un confronto sereno, ma costruito sui temi fondamentali per il miglioramento della scuola e della nostra comunità. Francesco Aiello succede a due giovani Sindaci che hanno onorato il loro ruolo con impegno e passione, Francesco Viscomi e Alessandro Tavano, a cui va il ringraziamento di tutti noi per avere insegnato agli adulti la capacità di interloquire con garbo e in maniera propositiva”.

Nei prossimi giorni sarà convocata, nella sede del Palazzo Comunale, la prima riunione di insediamento con la nomina della Giunta e l’assegnazione delle deleghe.