Botricello. Il Comune riorganizza l’autoparco, venduti automezzi inutilizzati

BOTRICELLO - L’Amministrazione Comunale di Botricello ha completato l’alienazione di tre automezzi in disuso che continuavano a gravare sulle casse dell’Ente, senza che fossero utilizzati ormai da diversi anni. In particolare, attraverso un’asta pubblica per la quale sono pervenute ben diciotto offerte, sono stati venduti un trattore, un rimorchio e una pala meccanica. L’Ente ha incassato dalla vendita un importo totale di 12.100,00 euro, risparmiando anche i bolli relativi ai tre mezzi che continuavano ad essere pagati da anni senza che gli automezzi fossero utilizzati.

Tutte le procedure, monitorate dal consigliere delegato Rosario Rocca, sono state seguite dal responsabile dell’Ufficio Tecnico arch. Salvatore Aiello e dal tecnico arch. Salvatore Ionà, i quali hanno determinato la base d’asta attraverso la valutazione di mercato degli automezzi, tenuto conto delle condizioni in cui gli stessi si trovavano. La procedura ha permesso di registrare rialzi importanti da parte delle aziende che hanno partecipato, a conferma di una scelta oculata da parte dell’Ente.

In un’ottica di aggiornamento e riorganizzazione dell’autoparco comunale, l’Amministrazione sta anche completando le operazioni di acquisto di una nuova autovettura destinata alla Polizia Locale, considerato che quella attualmente in servizio non è più idonea. Questa procedura è seguita dal comandante della Polizia Locale Rosario Pignanelli, in accordo con gli Uffici competenti e grazie ai proventi dele sanzioni al Codice della strada. Sempre in questi mesi è stato completamente rinnovato il camion utilizzato dal Settore Manutenzione, con maggiore sicurezza anche per gli addetti oltre che per una questione di decoro.

“Attraverso queste procedure – ha affermato il Sindaco Saverio Simone Puccio – abbiamo avviato il rinnovamento del parco automezzi, ma soprattutto abbiamo messo tutto in sicurezza. La vendita degli automezzi inutilizzati e vandalizzati da anni, senza alcuna cura in precedenza, ci ha permesso di introitare una discreta somma che utilizzeremo anche per completare il rinnovamento del parco auto. L’attenzione e la corretta gestione delle spese dell’Ente rappresentano punti di forza della nostra azione amministrativa”.