A Botricello la festa della comunità brasiliana in Calabria

Botricello ha ospitato la comunità brasiliana che vive nella regione nell’ambito della “Festa Junin ana Calabria”.

BOTRICELLO - In Brasile il mese di giugno viene celebrato con le festas juninas (feste di giugno) che si svolgono durante tutto il mese. In questo periodo i brasiliani festeggiano con danze e musiche popolari, per una iniziativa precedente alla nascita dell'era cristiana e, quindi, del cattolicesimo che veniva organizzata in segno di ringraziamento per la fertilità delle terre e la crescita delle piantagioni. Nel 2018 la celebre Festa Junina in Calabria ha ricevuto, attraverso il voto popolare, il riconoscimento di miglior evento comunitario brasiliano dell’anno.

Una tradizione trasferita a Botricello grazie all’organizzazione dell’associazione “Brazuka – Arte & Cultura” e con il Patrocinio del Comune di Botricello e del Consolato Onorario del Brasile di Catanzaro. La manifestazione è giunta alla settima edizione e ha ottenuto per la prima volta il riconoscimento istituzionale da parte dell’Amministrazione Comunale.

Per tutta la giornata la comunità brasiliana residente in Calabria si è riunita partendo con il laboratorio "Cordel: Uma viagem pelas culturas do Brasil" e diversi giochi sia per i bambini che per gli adulti. Dopo il pranzo in un noto ristorante di Botricello, è stata protagonista la musica dal vivo con Trio Raiz Brasil ed i balli tradizionali a ritmo di Forrò. Tra i momenti più suggestivi della tradizione, la Quadrilha, una divertente danza di coppia, tipica del folklore brasiliano, nella quale le squadre gareggiano per le coreografie più originali e coinvolgenti, quindi il "Casamento Caipira", un matrimonio contadino caricaturale in forma di teatro popolare, per poi concludere con il gran ballo finale.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, la Console onoraria per la Calabria Fabiana Fontanella e il Sindaco di Botricello Saverio Simone Puccio. La Console ha ringraziato l’Amministrazione Comunale per l’attenzione dimostrata, mentre il Sindaco ha affermato: “Siamo orgogliosi di ospitare a Botricello la comunità brasiliana che vive in Calabria. Si tratta di un evento che valorizza le tradizioni di una terra a cui il popolo calabrese è molto legato, mentre ci unisce anche il valore che rappresenta la coltivazione delle terre. Si tratta di una importante occasione anche per la promozione turistica della nostra comunità, per questo abbiamo accolto con piacere la richiesta di patrocinare l’evento”.