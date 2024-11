Botricello, via libera alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile

L’Amministrazione Comunale di Botricello ha approvato il via libera agli indirizzi necessari per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile, con l’obiettivo di consentire ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia, creando vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici sia di qualità della vita, erogando migliori servizi sul territorio.



Il Consiglio Comunale, su relazione dell’assessore Emanuele Carello, ha dato mandato agli Uffici di predisporre uno specifico “Avviso di manifestazione di interesse” per l’adesione alla Comunità e attuare tutti gli atti amministrativi necessari per la conclusione dell’iter amministrativo.



Si tratta di una decisione ritenuta strategica da parte dell’Amministrazione Comunale che ha tra gli obiettivi strategici di mandato lo sviluppo di modelli innovativi di sviluppo territoriale basati sull'energia. Una necessità resa ancora più impellente per via dell’attuale grave crisi energetica che rende ancor necessario adottare provvedimenti in questo campo.



Tutte argomentazioni contenute nel programma amministrativo proposto dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Saverio Simone Puccio, nel quale era stato evidenziato come “tema altrettanto rilevante è quello relativo alle energie rinnovabili, incrementandone la presenza nella cittadina pur mantenendo un indispensabile sistema di tutela del paesaggio. Ogni struttura pubblica dovrà essere dotata di un proprio sistema di energia rinnovabile, garantendo un sistema di tutela ambientale e di contenimento dei costi”. Tutti obiettivi raggiungibili anche attraverso la costituzione della comunità energetica.



Inoltre, grazie agli incentivi già oggi disponibili per il settore privato nel campo dell'energia, è possibile creare progetti locali replicabili e a valore aggiunto, favorendone l'aggregazione e creando iniziative che superino le soglie dimensionali di interesse per "grandi" investitori.



Il Sindaco Puccio ha affermato: “Siamo molto soddisfatti per il lavoro che stiamo portando avanti per lo sviluppo dell’energia alternativa sana, legata al territorio, capace di portare una crescita concreta senza dimenticare la tutela dell’ambiente. Siamo tra i primi Comuni della Calabria ad approvare gli atti per la nascita di una Comunità Energetica, tenendo conto del ruolo attivo per i Comuni devono avere in questa procedura. Allo stesso tempo riteniamo fondamentale sapere condividere progetti ecosostenibili per l’energia alternativa, avendo coscienza e responsabilità di distinguere tra iniziative positive e quelle non collegabili alla nostra realtà e alla nostra idea di sviluppo”.